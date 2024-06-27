Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni dönem kayıtlarına başlanıyor

ESKİŞEHİR

Türkiye’ye mesleki eğitim alanında rol model olan, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni dönem kayıt takvimi belli oldu. Ön kayıtlar 3 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında okulun resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Ön kayıtların ardından, mülakatlar 22 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından kesin kayıt işlemleri ise 5-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ara sınıflar için kayıt yenileme tarihleri ise 1-22 Temmuz olarak belirlendi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, yaptığı açıklamada, okulun Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete açıldığını ve kısa sürede en çok tercih edilen okullardan biri haline geldiğini belirtti. 2024-2025 eğitim öğretim sezonu için de okula yoğun bir ilgi beklediklerini ifade eden Saraç, yeni dönemde 390 öğrenci alacaklarını duyurdu.

Üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeye devam edeceğiz

Saraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eskişehir ve ülkemiz sanayinin nitelikli gelişimi için tüm gücümüzle, sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, yaratıcı, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeye devam edeceğiz. Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni dönem için de okulumuza çok yoğun bir başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Buna göre kayıt takvimimizi belirledik. Ön kayıtlar 3 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasında okulun resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Ön kayıtların ardından, mülakatlar 22 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından kesin kayıt işlemleri ise 5-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ara sınıflar için kayıt yenileme tarihleri ise 1-22 Temmuz tarihleri arasında olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde 390 öğrenci alacağız. Buradan velilerimize ve gençlere seslenmek istiyorum, gelecek sanayide, bu güzel okulda gelin eğitim alın ve mezun olduğunuzda elinizde bir mesleğiniz, altın bileziğiniz olsun.”

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çok iyi maaşlarla iş buldular

Ortaya konan vizyon sonucu Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kısa sürede Türkiye’nin en iyi okulları arasında yerini aldığını ifade eden Metin Saraç, “Örnek gösterilen meslek lisesi ve okullar arasında yerimizi aldık. Bunun karşılığını öğrencilerimiz iş hayatına atılıp aranan eleman oldukları zaman aldık. Öğrencilerimiz iş hayatına atıldıklarında aranan eleman oldular. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çok iyi maaşlarla, çok iyi firmalarda hemen iş buldular. Biz yönetim olarak öğrencilerimizden sadece yüzde yüz akademik başarı beklemiyoruz. Akademik başarı yanında kültürel, sportif, teknolojik ve sosyal olarak da kendilerini mutlaka geliştirmelerini istiyoruz. Hayatta başarılı olabilmek için her iki yönü de güçlü tutmak durumundayız. Mülakatlarda da bu yönlere çok dikkat edeceğiz. Bunun içindir ki biz okul olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında diğer yönlerini de güçlendirmek adına çalışmalarda bulunuyoruz. Okulumuza girmeye hak kazanacak olan 390 öğrencimizi şimdiden kutluyor ve yeni öğretim yılında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.