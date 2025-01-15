Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sistemlerine yapay zekayı entegre ediyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve İzmir Ticaret Odası işbirliğiyle “Güvenlik Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı çalıştay yapıldı. Sektörün, büyüdüğünü kritik yerlerde sağladığı hizmetlerle toplumun huzur ve güveni için vazgeçilmez hale geldiğini söyleyen Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Nevzat Yazıcı, sektördeki hızlı büyümenin yeni ihtiyaçları ve düzenlemeleri beraberinde getirdiğini belirterek, dijitalleşme sürecinde yapay zekayı sistemlerine entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sektöre rehberlik etmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı strateji olarak belirlediklerini aktaran Yazıcı, “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi (ÖGNET) büyük kolaylık sağlıyor. Bu ortamdan bugüne kadar 3 milyon işlem gerçekleştirildi. Ateşli silahların ruhsatlandırılmasını kapsayan proje ile 1,5 milyon silah ruhsatı dijital ortamda yapıldı. Bu projeler sadece mevcut ihtiyaçlar değil, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın dijital dönüşüm vizyonunun bir parçası. Biz de bu dijitalleşme sürecinde yapay zekayı tüm sistemlerimize entegre etmek istiyoruz. Veri analitiği, tehdit algılama gibi sunduğu avantajlarla sektörün geleceğinde belirleyici olacak” diye konuştu.

İZTO’da Güvenlik ve Destek Hizmetler Çalışma Komitesi kuruldu

İzmir Ticaret Odası bünyesinde Güvenlik ve Destek Hizmetler Çalışma Komitesi kurulduğunu dile getiren TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkanı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, “ÖGNET projesiyle tüm işlemler elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Kurulan güvenli ağ üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimlerinin de projeye erişimi sağlandı. Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması ise ülkemizin tamamında uygulanan tek milli uygulama olma özelliği taşıyor. Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme Alan/Branş Eğitimleri Projesi (ÖZGE) ise, 2025 yılı itibariyle hayata geçirilecek. Bu proje ile özel güvenlik eğitim sistemi büyük ölçüde değişecek. Branşlaşma ve uzmanlaşmaya imkân verecek alan eğitimleri hayata geçirilerek, özel güvenlik görevlileri, yalnızca eğitim almış olduğu alanda görev alabilecek” dedi.