Özel Sin Koleji’nden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü’ne özel buluşma

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze’nin önde gelen eğitim kurumlarından Özel Sin Koleji, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadı. Kolej yönetimi, Gebze Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Levent Altun ve yönetim kurulu üyelerini okul kampüsünde misafir eden Özel Sin Koleji Genel Müdürü Yavuz Selim Uzun, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ceylan, gazetecilerle sektörün durumu ve eğitim faaliyetleri üzerine sohbet etti.

Ziyarete Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ile birlikte yönetim kurulu üyeleri; Sabiha Toprak Kırdemir, Barış Ateş, Olcay Karabağ, Barış Dursun, Mustafa Aksoy ve Mert Gürenç katılım sağladı.

Gazeteciliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirten Özel Sin Koleji Genel Müdürü Yavuz Selim Uzun, "Gazetecilerimiz, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına her türlü zor şart altında gece gündüz demeden çalışıyorlar. Toplumun gözü kulağı olan basın mensuplarımızın emeği çok kıymetli. Tüm gazetecilerimize görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

GGC Başkanı Levent Altun, okul yönetimine teşekkür ederek, eğitimin ve basının bir kentin gelişmesindeki en önemli iki unsur olduğunu ifade etti.