Özelsin Koleji Anaokulunda iki dilli eğitim dönemi başlıyor

Eğitimde yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan Özelsin Koleji, anaokulu kademesinde çift dilli eğitim modelini hayata geçiriyor. 2025-2026 döneminde başlayacak bu yeni uygulamada, öğrenciler Türkçe ve İngilizceyi aynı anda deneyimleyerek dil öğrenimini hayatın içine entegre şekilde sürdürecek.

Okul öncesi çocuklar için özel olarak geliştirilen program, CLIL (Content and Language Integrated Learning – İçerik ve Dil Bütünleşik Öğretimi) yaklaşımı esas alınarak hazırlandı. Her sınıfta bir Türkçe ve bir İngilizce öğretmeni eş zamanlı olarak görev alacak. Bu sayede öğrenciler oyun, etkinlik, rutinler ve iletişim aracılığıyla her iki dili aktif biçimde kullanma şansı yakalayacak.

Modelin hedefi yalnızca İngilizce öğretmek değil; çocukların iki dili de düşünme, anlama ve kendilerini ifade etme aracı olarak görmelerini sağlamak. Böylece sadece akademik değil; özgüven, iletişim becerisi ve kültürel farkındalık gibi birçok alanda gelişim destekleniyor.

Anaokulu Müdürü Asude Ergön, erken yaşta dil gelişiminin kritik bir süreç olduğunu belirterek, “Dil öğrenimi bu yaş grubunda doğal bir süreçtir. Biz bu süreci doğru ortam ve yöntemlerle desteklemek istiyoruz. Çift dilli eğitimle çocuklarımız hem ana dillerinde sağlam temellere sahip oluyor hem de ikinci bir dili küçük yaşta edinme şansı yakalıyor. Böylece gelecekte çok dilli bir dünyanın gerekliliklerine hazırlıklı bireyler yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dil eğitiminin ezberden çok deneyime dayalı olması gerektiğine dikkat çeken Yabancı Diller Koordinatörü Metehan Aytekin, “Çocuklar dili yaşadıkları sürece öğrenir. Öğretmenlerimiz sınıf ortamının doğal bir parçası olarak İngilizceyi günlük akışa entegre ediyor. Amacımız çocukların dili kullanma cesareti kazanmaları ve iletişim kurarken kendilerini güvende hissetmeleri. Bu ortam aynı zamanda sosyal becerilerini de güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Program, bilimsel araştırmalarla da destekleniyor. Uzmanlar erken yaşta çift dilliliğin çocuklarda dikkat süresini artırdığı, problem çözme yeteneklerini geliştirdiği ve yaratıcı düşünmeyi teşvik ettiğini ortaya koyuyor. Özelsin Koleji, bu bilimsel verileri merkeze alarak programını kurgularken, okul öncesi eğitimin temel taşları olan oyun, keşif, sevgi ve bireysel ilgiye de öncelik veriyor.

Yeni eğitim modeliyle sadece dil öğretiminde değil, genel eğitim yaklaşımında da fark yaratmayı amaçlayan Özelsin Koleji, çocukların bireysel öğrenme hızları ve ilgi alanlarına uygun etkinliklerle akademik ve sosyal gelişimi bir arada sunmayı hedefliyor.

Okul yetkilileri, çift dilli programa ailelerden şimdiden yoğun talep geldiğini belirtiyor. 2025-2026 dönemi için kontenjanların sınırlı olduğuna dikkat çekilerek, erken kayıt konusunda veliler bilgilendiriliyor.