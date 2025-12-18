Özelsin Koleji ile Gebze Uğur Okulları’ndan eğitime ortak vizyon eğitim modeli

Kocaeli

Gebze Özelsin Koleji ile Gebze Uğur Okulları’nın hayata geçirdiği bu iş birliği; mevcut eğitim kültürlerini koruyarak güçlendiren ve geleceğe taşıyan bir anlayışla şekillenirken, öğrencilerin kendilerini güvende hissettikleri, öğretmenlerin değer gördüğü ve velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceği bütüncül ve sürdürülebilir bir eğitim ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Gebze Özelsin Koleji ile Gebze Uğur Okulları, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayan güçlü bir eğitim birlikteliğiyle Gebze’de eğitime yeni bir ivme kazandırıyor. İki köklü kurumun birikim, deneyim ve eğitim kültürünü ortak bir vizyon etrafında buluşturan bu iş birliği kapsamında, yönetim ve eğitim ekipleri 2025–2026 eğitim öğretim yılına birlikte hazırlanma sürecine girdi. Yeni dönemde, deneyimli eğitim kadroları; öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla destekleyen ortak çalışmalarını sürdürüyor.

İş birliği doğrultusunda 2026–2027 eğitim öğretim yılından itibaren anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleri Özelsin Koleji kampüsünde eğitim vermeye devam ederken, Gebze Uğur Anadolu Lisesi ise kendi yerleşkesinde, Özelsin Anadolu Lisesi adıyla güçlü akademik geleneğini koruyarak eğitim yolculuğunu sürdürecek.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özelsin Koleji Kurucusu Abdullah Ergön ile Gebze Uğur Okulları Kurucu Temsilcisi Cüneyt Günen, bu birlikteliğin yalnızca yapısal bir değişim olmadığını; kurumların sahip olduğu eğitim değerlerini daha ileriye taşıyan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir eğitim vizyonunun yansıması olduğunu vurguladı.

“Eğitimde kaliteyi istikrarlı biçimde yükseltmeyi hedefliyoruz”

Gebze Özelsin Koleji Genel Müdürü Yavuz Selim Uzun, “Bu birliktelik; eğitimde kaliteyi istikrarlı biçimde yükseltmeyi, güçlü organizasyon yapılarıyla daha planlı ve bütüncül bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen ortak bir anlayışın sonucudur” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin eğitim yaklaşımına ilişkin olarak, akademik başarıyı öğrencinin bireysel potansiyelini merkeze alan bir anlayışla ele aldıklarını ve her dersin gerçek yaşamla bağlantılı, anlamlı bir öğrenme deneyimine dönüşmesini hedeflediklerini ifade eden Özelsin Koleji Genel Müdür Yardımcısı (Eğitim ve Marka Geliştirme) Yusuf Yıldırım, “Yeni dönemde önceliğimiz; akademik başarıyı, öğrencinin bireysel potansiyelini merkeze alan bir yaklaşımla ele almak ve her dersin gerçek yaşamla bağlantılı, anlamlı bir öğrenme deneyimine dönüşmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.