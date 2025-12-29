Özelsin Koleji Satranç Turnuvası’nda 128 öğrenci hamle yaptı

Kocaeli

Özelsin Koleji, ev sahipliği yaptığı satranç turnuvası ile öğrencileri, velileri ve satranç camiasını bir araya getirdi. Dört farklı kategoride düzenlenen turnuvaya toplam 128 öğrenci katılım sağladı.

İki gün boyunca süren organizasyonda öğrenciler strateji, dikkat ve centilmenlik becerilerini sergilerken; veliler de Özelsin Koleji’nin fiziki imkânlarını ve eğitim ortamlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Turnuva süresince öğrenciler ve veliler, okulun sunduğu sosyal alanlardan yararlanarak konforlu ve keyifli bir turnuva deneyimi yaşadı.

“Bugüne kadar düzenlediğimiz en güzel turnuva”

Turnuvayı koordine eden Çağatay Kaptan, “Bugüne kadar pek çok turnuva düzenledik ancak bu organizasyon, hem fiziki koşulları hem de misafirperverliğiyle bizim için özel bir yerde duruyor. Özelsin Koleji’nin sunduğu geniş, ferah ve donanımlı alanlar ile öğrenci ve velilere gösterilen ilgi, turnuvanın kalitesini doğrudan etkiledi. Bu güzel atmosferin oluşmasında Özelsin Koleji’nin çok önemli bir payı var. İş birliğinden ve ortaya çıkan sonuçtan son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Akış, disiplin ve hakemlik standartları üst düzeydeydi”

Turnuvanın Başhakemi Gökhan Ulutaş “Turnuva süresince maç akışı, zaman yönetimi ve disiplin son derece sağlıklı ilerledi. Oyun alanlarının düzeni, sessiz ve kontrollü ortam, hakemlik standartlarının eksiksiz uygulanmasına imkân sağladı. Özelsin Koleji’nin fiziki altyapısı ve organizasyona verdiği destek, sporcu odaklı ve adil bir turnuva ortamı oluşmasında önemli rol oynadı. Hem sporcular hem de hakemler adına son derece verimli ve keyifli bir organizasyon oldu” şeklinde konuştu.