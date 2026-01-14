Özelsin Koleji’nde Innovative ELT Methods semineri gerçekleştirildi

Kocaeli

Özelsin Koleji, yabancı dil eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik vizyonu doğrultusunda önemli bir eğitim etkinliğine daha imza attı. Yabancı Diller Koordinatörü Metehan Aytekin’in öncülüğünde gerçekleştirilen “Teach Forward ‘26: Innovative ELT Methods” (Yenilikçi İngilizce Öğretim Yöntemleri) temalı ELT semineri, Gebze ve çevre bölgelerden çok sayıda eğitimciyi aynı çatı altında buluşturdu.

Seminerde; güncel dil öğretim yaklaşımları, sınıf içi yaratıcı uygulamalar, öğrenci motivasyonunu artıran yöntemler ve teknolojinin dil öğretimindeki rolü gibi başlıklar ele alındı. Alanında uzman konuşmacıların sunumlarıyla zenginleşen program, katılımcılara hem teorik hem de uygulamaya dönük kapsamlı bir mesleki gelişim imkânı sundu.

Etkinlik kapsamında çözüm ortakları ve yayınevleri tarafından açılan stantlarda öğretmenlere yönelik eğitici materyaller tanıtıldı. Gün boyu süren etkileşimli oturumlar sayesinde katılımcılar deneyim paylaşımında bulunma fırsatı yakaladı. Program sonunda düzenlenen çekilişlerle öğretmenlere çeşitli eğitim materyalleri ve teknoloji ürünleri hediye edildi.

Özelsin Koleji Yabancı Diller Koordinatörü Metehan Aytekin, “Amacımız, öğretmenlerimizi yalnızca bilgilendirmek değil; aynı zamanda ilham vermek ve sınıf içinde fark yaratacak yenilikçi uygulamalarla buluşturmak. Bu seminer, okulumuzun eğitimde kaliteyi sürekli ileriye taşıma vizyonunun bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Özelsin Koleji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Yıldırım, “Öğretmen gelişimini merkeze alan bu tür akademik organizasyonlar, eğitimde sürdürülebilir kalite anlayışımızın temelini oluşturuyor. Özelsin Koleji olarak yalnızca öğrencilerimizin değil, öğretmenlerimizin de sürekli gelişimini destekleyen bir kurum kültürünü benimsiyoruz. ‘Innovative ELT Methods’ semineri, bu yaklaşımımızın güçlü bir örneğidir” şeklinde konuştu.