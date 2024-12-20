Özen: Dirençli Toplum ve şehirler mümkün

“Sürdürülebilir ve Dirençli Altyapı” başlığıyla gerçekleşen oturumda Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Muammer Tün’ün moderatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Alper İlki, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nejan Huvaj Sarıhan, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Candan Gökçeoğlu ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve Eskişehir Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Oğuzhan Özen katılımcılarla çalışmalarını ve önerilerini paylaştılar.

“Afet Sürecinde Kritik Zaman Dilimi İlk 72 Saat”

Deprem başta olmak üzere doğal afetler sırasında ilk 72 saatin hayatta kalma mücadelesinin verildiği kritik bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Bu süreçte, temiz su temininin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, günlük yaşamın en temel ihtiyacının karşılanması, yaralıların tedavisi ve hijyen koşullarının sağlanması için güvenli içme ve kullanma suyunun önemine değindi. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman’da yapılan saha çalışmalarından bahseden Özen “Şehirlerde içme ve kullanma suyu ile atıksu yönetimi, halk sağlığı, çevre koruma, ekonomik kalkınma ve yaşam kalitesi açısından önem taşırken; afetler sonrası bu yönetim daha da kritik hale gelir. Altyapı hasarları ve arıtma tesislerinin zarar görmesi gibi sorunlar, sağlıklı su teminini zorlaştırarak halk ve çevre sağlığını tehdit eder. Sağlık riskleri, kirlenmiş su kaynaklarının salgın hastalık riskini artırmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle, acil müdahale gereklidir; içme suyu ve atıksu hizmetlerinin hızlı bir şekilde restore edilmesi, afet sonrası iyileştirme çalışmaları için elzemdir. Bu süreç öncesi, temiz suya erişimin hızla ve güvenle sağlanması ise ayrı bir organizasyondur. Ayrıca, atıksu yönetimindeki aksaklıklar çevresel kirliliğe yol açabilir, ekosistem hasarlarına neden olur. İçme suyu ve atıksu hizmetlerinin hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesi, şehrin ekonomik kalkınması ve toparlanması için kritik öneme sahiptir” dedi.

“Dirençli Toplum ve Şehirler Mümkün”

Dirençli altyapı sistemlerinin geliştirilmesi için kararlı merkezi yönetim ışığında, kamu, üniversite ve özel sektör ile basın kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği ve sürekli diyalogun gerekli olduğunu belirten Özen, şöyle konuştu: “Merkezi yönetimin koordinasyonu, kurumların tecrübe ve teknik alt yapısı, üniversitelerin akademik birikimi sayesinde, afetlerde can kayıplarını ve yıkımları en aza indirgeyip, hızlı ve doğru organize olunabileceğine inanıyoruz. Su, sadece bedenin değil, umudun da can damarıdır ve bu zor zamanlarda bir yudum su, yeniden hayata tutunmanın en güçlü sembolüdür. Afetlerin yaşanmaması elbette en büyük dileğimiz fakat deprem başta olmak üzere afet gerçeği ile yaşamak zorunda olduğumuzu da asla unutmamalıyız. İnsanların dayanışma ve birlikteliğinin yarattığı güce inanıyoruz, ama birlikte hareket etmek için gerekli ortak aklın sarsılmaz temellere oturması için de daha fazlasını yapmamız gerektiğini kabul etmek zorundayız.”

ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, afetlerde dayanışma ve işbirliği içinde olan tüm paydaşların birlikte hareket ederek, gelecekteki felaketlere karşı daha dirençli toplum ve şehirler oluşturmanın, bu farkındalıkla hareket etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.