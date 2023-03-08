Özen İş, kadın liderliğinde başladığı yurt dışı açılımında 10 ülkeye aktif ihracat yapıyor

Şirin ÇAVUŞ

MERSİN - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu merkez tesisinde küresel cam fabrikalarına yönelik makine, kalıp ve yedek parça üreten Özen İş Makina, 5 yıl önce giriş yaptığı savunma sanayiinde de hızla büyüyor. Özen İş Makina 2’nci Nesil Temsilcisi ve İş Geliştirme Koordinatörü Pınar Okyay’ın yönetiminde 2006 yılında başladığı ihracat faaliyetleri sayesinde günümüzde 10 ülkeye aktif ürün gönderen firma, kısa vadede Afrika pazarına da giriş yaparak dış ticarette yeni atılımlar hedefliyor. Mersin’deki merkez fabrikalarının dışında Eskişehir ve Rusya’da da üretim tesisleri bulunduğunu ifade eden Özen İş Makina İş Geliştirme Koordinatörü Pınar Okyay, ağırlıklı olarak şirketin dış ticaret alanındaki gelişimi sağlayacak projelere yöneldiklerini dile getirdi. İnsan ilişkileri ve sosyal becerileri yüksek ağırlıklı kadınlardan oluşan güçlü bir satış ekibi ile çalıştıklarını ifade eden Pınar Okyay, “İlk ihracatımızı gerçekleştikten sonra firmamızda önemli kurumsal gelişimler başladı. Bu gelişimler bölge ve ülke dışı yatırımları ve teknolojik ve takip edilebilirlik sağlanılan üretim proseslerimizi de beraberinde getirdi. Savunma, havacılık, otomotiv, makine, offshore ve benzeri sektörlere yönelik seri ve müşterilerimizin özel spesifikasyonlarına uygun hassas yapısal parçaların talaşlı imalatını yapıyoruz” dedi.

Avrupa pazarında daha da genişleyecek

Üretimlerinin yüzde 35’ini İtalya, Fransa, Hollanda, Almanya, Portekiz, Bulgaristan, Yunanistan, Slovenya, Mısır, Brezilya, UAE ve USA gibi ülkelere gönderdiklerini kaydeden Pınar Okyay, “Suudi Arabistan pazarına kısa bir süre önce giriş yaptık. Yurt içi ve yurt dışında sektörümüzle ilgili tüm fuarlara katılım gösteriyoruz. 2023 yılında hem potansiyel müşterilerimizle iş birliğimizi arttırmak hem de alternatif olarak Afrika’yı da portföyümüze ekleyerek toplam satışlarımız içerisindeki ihracat payını en az yüzde 50 seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. En önemli pazarlarımız Avrupa ülkeleridir. Küresel piyasalardaki yeni değişimleri bir avantaja dönüştürmek için yeni projeler geliştiriyoruz. Bu yıl katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarlarda Rusya’nın enerji yaptırımlarıyla mücadele eden Almanya merkezli Avrupa sanayisinin yetersiz kaldığını tüm ülkeler net bir şekilde gördü. Bu gibi yeni yönelimleri en iyi şekilde değerlendirmek için fuar katılımı, ticaret heyeti, pazar araştırması ve dış istihbarat çalışmalarımızı sıklaştırdık” diye konuştu.