Özer Matlı BTSO Başkanlığı’na adaylığını yineledi: “Şehir beni denesin”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa iş dünyasının sesi konumundaki BTSO’da seçim süreci ve seçime yönelik söylemler hız kazandı. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO Başkanlığı için adaylığını bir kez daha yineledi. “Bir tişört giymediğim kaldı, adayım” diyen Matlı, “Ben bir koltuğa talip değilim. Bu bir emanet. Şeffaflık, birlikte iş yapmak ve kimseyle kavga etmemek için adayım” diye konuştu.

Özellikle kurumlar arası iletişim eksikliği ve ortak hareket etme ihtiyacına dikkat çeken Matlı, oda yönetiminde kapsayıcı ve uzlaşmacı bir anlayış vaat etti. Matlı, proje noktasında da “İlk projem: Kimseye küsmemek” dedi. Rekabetin sert yaşandığı oda seçimlerinde uzlaşmacı bir dil benimseyeceğini belirten Matlı, kavga etmeyen, iletişimi güçlendiren bir yönetim anlayışı ile süreci yürüteceğini aktardı. Matlı, mevcut BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a başarılar dileyerek, “Şehir beni denesin. Belki daha iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı. Karacabey’in Canbaz köyünden başlayan iş hayatı hikâyesine de değinen Matlı, “Bizi bu şehir büyüttü” sözleriyle temsil iddiasının altını çizdi.