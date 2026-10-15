Özer Matlı mazbatasını aldı, BTSO’da yeni dönem resmen başladı

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, 14 Ekim’de Bursa Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Nilüfer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Dr. Alaattin Karakaya’dan mazbatasını teslim alan Matlı, böylece BTSO’da yeni dönemi resmen başlattı. Özer Matlı başkanlığındaki BTSO Yönetim Kurulu, yarın saat 10.30’da oda hizmet binasında düzenlenecek törenle görevi devralacak.

Mazbata töreninin ardından BTSO Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret eden Matlı, yeni dönemin ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Gıda, tekstil, makine, otomotiv, ambalaj, enerji ve deri gibi Bursa ekonomisinin önde gelen sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı yeni yönetimde Safa Yaşar Çelik, Abidin Şakir Özen, Sinan Topuk, Murat Çağlar, Osman Güler, Seyfullah Baylan, Savaş Keskin, Mehmet Zahit Yanar, Zeki Eker ve Elif Özhan bulunuyor. Elif Özhan, uzun bir aranın ardından BTSO Yönetim Kurulu'nda görev alan kadın üye oldu. Özer Matlı başkanlığındaki yönetimde Osman Güler ile Sinan Topuk Başkan Yardımcılığı görevlerini üslendi. Safa Yaşar Çelik de Yönetim Kurulu Sayman Üyesi oldu.

“Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışacağız”

Mazbatasını almasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan BTSO Başkanı Özer Matlı, yeni dönemde üyelerin sorunlarına çözüm üreten bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini vurguladı. Matlı, “Yeni dönemde üyelerimizin sesini daha güçlü duyuran, sorunlarına çözüm üreten, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Bursa’mız için hep birlikte çalışacağız. Bizlere güvenen ve destek veren tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bursa’mıza ve iş dünyamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Oda ve borsa yönetimlerinde deneyimli

1968 yılında Karacabey’de doğan Özer Matlı, Bursa Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. İş hayatına aile şirketinde başlayan Matlı, 1988 yılında kurulan Matlı Yem Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kurucu ortakları arasında yer aldı. 1995 yılında babası Ömer Matlı’nın vefatının ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Özer Matlı, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2013 yılında Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki kurul ve komisyonlarda da görev aldı. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Matlı, 2018 yılında TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.