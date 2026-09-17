Özer Matlı’dan BTSO yönetimine 34 soruluk resmi başvuru

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, oda yönetimine yönelik 34 soruyu resmi başvuruya dönüştürdü. 15 Eylül 2026 tarihli ve 21540 evrak numaralı dilekçeyle BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletilen sorular; BTSO, oda iştirakleri, BTSO yönetimindeki TEKNOSAB ve Lojistik Park başlıklarında toplandı. Soruların 60 bin BTSO üyesinin gündeminden geldiğini vurgulayan Matlı, mevcut yönetimi seçim öncesinde sorulara bilgi ve belgelerle yanıt vermeye çağırdı. Matlı, “Bir sorunun cevabı varsa belgesini açıklarsınız; belgesi yoksa ‘yok’ dersiniz. Soruyu soran kişiye saldırmak cevap değildir. Şeffaf yönetimin temeli, soruların sahibini tartışmak değil, sorulara hesap verebilir biçimde cevap vermektir” dedi. Kişisel polemiklere girmek istemediklerini belirten Matlı, asıl konunun yönetim anlayışındaki farklılık olduğunu söyledi. Soruların doğrudan resmi kanallardan yöneltilmesinin bu nedenle tercih edildiğini ifade eden Matlı, BTSO’dan gelecek yanıtları kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Matlı, “En çok sorulan 34 soruyu 4982 sayılı Kanun kapsamında, kendi imzamla BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe ekiyle ilettim. Bize verilecek cevapları da kamuoyuyla paylaşacağız. Cevaplar bize ulaştığında tek kelime yorum eklemeden, olduğu gibi yayımlayacağız” diye konuştu.

"Gündem oda üyelerinin sorunları olmalı"

Ağustos ayında Bursa Ekonomisi Dönüşüm Planı Vizyon 2040’ı kamuoyuyla paylaştığı basın toplantısını da hatırlatan Matlı, toplantıda kendilerine yöneltilen sorulara açık şekilde yanıt verdiklerini belirtti. BTSO üyelerinin küresel ticaretteki belirsizlikler, enerji ve lojistik maliyetleri ile finansmana erişimdeki güçlükler başta olmak üzere önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Matlı, oda yönetiminin gündemini üyelerin ekonomik sorunlarına yöneltmesi gerektiğini söyledi. BTSO’nun kaynakları, kararları, yatırımları ve iştiraklerinin üyelerine açık olması gerektiğini savunan Matlı, şeffaflığın yalnızca bir iletişim söylemi olmadığını belirtti. Matlı, “Şeffaflık bir iletişim cümlesi değil, soru geldiğinde cevaplama iradesidir. Bağımsız denetim ve hesap veren yönetim, anlayışımızın temelidir” dedi.

Sorularda neler yer aldı?

Matlı’nın BTSO yönetimine yönelttiği 34 soru; BTSO yönetimi, oda iştirakleri, TEKNOSAB ve Lojistik Park olmak üzere dört başlıkta toplandı. Sorular arasında satın alma ve ihale süreçlerinin şeffaflığı, projelerin finansman kaynakları ve BTSO özkaynak payları, yönetici ve personel atama kriterleri, çıkar çatışması kayıtları, 2013’ten bu yana gerçekleştirildiği açıklanan 60 makro projenin listesi, Bursa Business School ile GUHEM ve KFA Fuarcılık’ın yatırım ve mali yapıları, TEKNOSAB’da parsel tahsisleri, üretime geçmeyen alanlar, açıklanan 25 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşme düzeyi, genişleme alanlarının büyüklüğü ve planlama dayanakları ile Lojistik Park’ın ortaklık, arazi tahsisi ve finansman modeli yer aldı. Başvuruda ayrıca her soruya ayrı yanıt verilmesi; karar, tutanak, rapor, sözleşme, tablo ve yazışmaların elektronik ortamda paylaşılması, kayıt bulunmayan konularda ise bunun açıkça bildirilmesi talep edildi.