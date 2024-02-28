Özgayd yeni yatırımlarla üretim hedefini yükseltti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

1995 yılından bu yana içten yanmalı motorlar için subap gaydı, subap bağası ve aliminyum silindir başlığı üreten Özgayd Otomotiv’in Finans ve Muhasebe Direktörü Köksal Kökçınar, yeni yatırımları hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne bilgi verdi.

2023 yılında kalite anlayışından taviz vermeden, 1.950.000 adet supap gaydı, 710 bin adet özel alaşımlı motor supap bağası ve 75 bin adet alüminyum silindir başlığı üreterek, Rusya başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yaptıklarını belirten Kökçınar, iç pazarın da yüzde 35’ine hakim olduklarını söyledi

Hedeflerinin üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirten Kökçınar, “2023 yılında alüminyum silindir başlığı için talaşlı imalat hattımızın kapasitesini yıllık 150 bin adete çıkardık. Yeni dönemde içten yanmalı motorlar için alüminyum silindir başlığı üretim hattına 3 milyon Dolar yaptırım yapmayı kararlaştırdık. Konya Organize Sanayi Bölgesinde 10 bin metrekare yeni fabrikamıza ilaveten alüminyum ergitme ve döküm hattı kurmak için çalışmalara başladık. Nisan ayında ilk dökümleri almayı amaçlıyoruz. Ürün yelpazemizi öncelikle ülkemizin ihtiyacına ve uluslararası piyasaların talebine göre çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Asya grubu araçlar için alüminyum silindir başlığı üretimine de başladık. Artık iç piyasadaki after marketlerde ürünlerimiz yer alıyor. Ayrıca elektrikli araçlar ve savunma sanayi için gerekli olan alüminyum parçaların Ar-Ge ve fizibilite çalışmalarına da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İthalat vergilendirme desteği şart”

After marketler ve OEM için alüminyum silindir başlığının Uzakdoğu Ülkelerinden ithal olarak geldiğini bu durumunda sektörde rekabeti zorlaştırdığını aktaran Köksal, sözlerine şöyle devam etti, “Biz firma olarak ülkemizin ekonomik şartlarına ve maliyetlerine göre üretim yapmaktayız. İthal ürünlere vergi düzenlemesi olmazsa rekabet zor bir hale geliyor. Ülkemizde üretimi yapılan ürünlerin ithalatına yüksek vergilendirme desteği sağlanmazsa üretim, istihdam ve ihracat düşerken ithalat artar. Bu da yeni yatırımların önüne geçer.”