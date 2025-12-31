Özgür Global, 2026 yılında yeni projelerle büyüyecek !

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Yeni yıl mesajı kapsamında açıklamalarda bulunan Yağlat, 2025 yılının sadece konut ve ticari alan üretimi açısından değil, aynı zamanda güven ve istikrarın inşa edildiği bir yıl olduğunu vurguladı. Konya’nın köklü kültüründen ve Cumhuriyet değerlerinden ilham aldıklarını belirten Yağlat, şehre değer katan projelerle yüzlerce aileyi ev sahibi yapmanın ve yatırımcılara kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Dev projelerde sona yaklaşılıyor

Özgür Global Yatırım’ın Konya’da hayata geçirdiği projelerde önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Yağlat, Rivapark ve Quanta Ofis projelerinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Modern mimari anlayışıyla dikkat çeken bu projelerin, iş ve yaşam alanı ihtiyacına güçlü bir yanıt verdiğini belirten Yağlat, teslim süreci için geri sayımın başladığını söyledi.

Öte yandan yeni projeler için de resmi sürecin başladığını aktaran Yağlat, Quanta Icon Daire, Quadrium ve Renpark projeleri için belediye başvuru süreçlerinin başlatıldığını, onayların ardından ilk kazmanın vurulacağını dile getirdi.

2026’da temkinli ama kararlı büyüme

Gayrimenkul sektörüne dair değerlendirmelerde de bulunan Özgür Yağlat, 2026 yılında sektörde seçici yatırım, nitelikli proje ve finansal disiplinin daha da önem kazanacağını vurguladı. Artan maliyetler, arsa fiyatları ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen, doğru lokasyon ve doğru ürünle hareket eden firmaların öne çıkacağını ifade etti.

Yağlat, “2025 yılı bizim için bir güven yılıydı. Bu güveni 2026’da verimlilik, disiplin ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla taçlandıracağız. Konya’ya estetik, sağlam ve yatırım değeri yüksek projeler kazandırma vizyonumuzdan ödün vermeyeceğiz” dedi.

“Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz”

Yeni yılın Konya’ya ve Türkiye’ye sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni eden Yağlat, tüm yatırımcıların, paydaşların ve hemşehrilerin yeni yılını kutladı. Özgür Global Yatırım’ın 2026 yılında da Konya’nın parlayan yıldız projelerine imza atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.