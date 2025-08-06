Özgür Global Yatırım YK Başkanı Özgür Yağlat: “Gayrimenkulde kazandıran şehir Konya olacak!”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat, Konya’nın özellikle son beş yılda gayrimenkul piyasasında güçlü bir aktör hâline geldiğini vurguladı. Yağlat, “Konya, sadece tarımsal ve sanayi üretimiyle değil, aynı zamanda gelişen altyapısı, ulaşım imkanları ve yaşam kalitesiyle de yatırımcılar için cazip bir merkez hâline geldi. Bugün Ankara ve İstanbul gibi metropollerde arsa ve konut yatırımı doygunluğa ulaşmışken, Konya hâlâ sürdürülebilir bir büyüme sunuyor.” dedi.

Yeni yatırım alanları ve sanayi bölgeleri talebi artırıyor

Organize sanayi bölgelerinin genişlemesi, Lojistik Köy Projesi ve hızlı tren bağlantıları gibi projelerin de etkisiyle, Konya’da konut ve ticari alanlara olan talep her geçen gün artıyor. Şehir merkezine yakın bölgelerdeki arsa fiyatlarının son bir yılda yüzde 40’a yakın değer kazandığını belirten Yağlat, yatırımcılara şu uyarıda bulundu: “Bugün Konya’da yatırım yapanlar, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde çok ciddi bir geri dönüş elde edecekler. Arsa, dükkan ve konut üretiminde doğru lokasyonu seçenler, sadece kira getirisi değil, değer artışı açısından da büyük kazanç sağlayacak.”

Öğrenci ve genç nüfus, kiralık konut talebini artırıyor

Konya, üniversite öğrencilerinin ve genç nüfusun yoğunluğu sebebiyle kiralık konut piyasasında da hareketli bir şehir olarak öne çıkıyor. Özellikle Selçuklu ve Meram ilçelerinde markalı konut projelerine olan ilginin arttığını belirten Özgür Yağlat, şunları kaydetti:“Artık sadece müstakil ev ya da klasik apartman dairesi değil, sosyal donatılara sahip yaşam alanları aranıyor. Yeni nesil projelerle biz de bu ihtiyaca cevap veriyoruz. Konya’da gayrimenkul sektörü, nitelikli üretimle birlikte dönüşüm geçiriyor.”

Yabancı yatırımcı da Konya’ya yöneliyor

Son dönemde Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinden yatırımcıların da Konya’ya ilgi gösterdiğini belirten Yağlat, özellikle tarım arazileri ve villa tipi projelere yönelik taleplerde artış olduğunu söyledi. Yağlat, “Konya sadece iç pazarda değil, uluslararası yatırımcının da radarına girmiş durumda” dedi.