Özgür Global Yatırım’dan Konya’da görkemli lansman: Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül geceye damga vurdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya, hem iş dünyası hem de kültür-sanat açısından dikkat çeken özel bir lansman gecesine ev sahipliği yaptı. Özgür Global Yatırım tarafından hayata geçirilen Quadrium Projesi, düzenlenen görkemli organizasyonla tanıtıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen lansmanda ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül de Konya’da ilk kez sahne aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen lansmanda Kırmızıgül, seslendirdiği eserlerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca salonu dolduran katılımcılar, sanatçının performansına eşlik ederken, etkinlik sadece bir proje tanıtımı olmaktan çıkarak adeta büyük bir müzik organizasyonuna dönüştü. Gecenin temposu ve sahne enerjisi, Quadrium lansmanını uzun süre konuşulacak bir etkinlik haline getirdi.

Özgür Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat, Quadrium’un Konya’nın gelişen yatırım aksında önemli bir proje olduğunu belirterek, “Quadrium sadece bir yaşam alanı değil, yatırım, ticaret ve sosyal hayatı aynı çatı altında buluşturan yeni bir merkezdir. Bu özel projeyi Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunan bir organizasyonla tanıtmak istedik” ifadelerini kullandı.

Lansmanda yapılan sunumlarda, 30 bin metrekarelik arsa üzerinde, 11 bin metrekare inşaat alanı, 6 bin metrekare yeşil alan ve 5 bin metrekare ticari alanıyla yaşam, ticaret ve yatırımı aynı çatı altında buluşturan Quadrium Projesi’nin; İstanbul Yolu’na cepheli konumu, ulaşım avantajı ve sosyal donatılarıyla öne çıkan detayları, kapsamlı sunumlarla tanıtıldı.