Özgür Global Yatırım’dan Konya’ya güven temelli projeler

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

2017 yılından bu yana inşaat, gayrimenkul alım-satımı ve yatırım danışmanlığı alanlarında önemli projelere imza atan Özgür Global Yatırım, kurumsal yapısını aile işletmesi kültürüyle birleştiriyor. Dürüst ticaret anlayışı ve güven odaklı hizmet yaklaşımı sayesinde yatırımcılara istikrar ve güven sunmayı sürdüren firma, sektördeki yerini de sağlamlaştırıyor.

“Doğru yatırım zengin eder”

Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerde hem bireysel yatırımcılara hem de ticari alanda faaliyet gösteren firmalara hitap eden çözümler geliştiren Özgür Global Yatırım, uzun yıllara dayanan saha tecrübesi ve dijital platformlardaki güçlü varlığıyla istikrarını ortaya koyuyor.

“Doğru yatırım zengin eder” mottosuyla yola çıkan firmanın güncel projeleri arasında, şehrin merkezi noktalarından birinde yer alan İstanbul yolundaki Quanta Ofis Projesi, İsmail Kaya Caddesi üzerindeki 2+1 Konut Projesi ve Novada AVM karşısında planlama aşamasında bulunan yeni proje yer alıyor. Bu projeler, yatırımcılara hem değer artışı hem de düzenli getiri sağlama potansiyeli taşıyor.

“Verilen sözlere azami hassasiyet gösteriyoruz”

Yalnızca satış süreciyle sınırlı kalmayan hizmet anlayışlarıyla fark yarattıklarını vurgulayan Özgür Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat, şunları söyledi:

“Özgür Global Yatırım, bugün yatırımcıların ilk başvurduğu adreslerden biri haline geldi. Bizim için önemli olan yalnızca konut ya da ofis satmak değil; yatırımcıyla sağlam, güven temelli bir bağ kurmak. Dürüst ticaret anlayışını esas alıyor, zor piyasa koşullarında dahi verilen her sözü ve taahhüdü eksiksiz yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca yatırım amaçlı gayrimenkul satın alan müşterilerimize talepleri doğrultusunda kira güvencesi ve profesyonel takip gibi satış sonrası hizmetler de sunuyoruz.”

“Konut ve ticari inşaat projelerimiz hızla devam ediyor”

Yapımı devam eden projeleri hakkında da bilgiler veren Yağlat, “İnşaat projelerimiz de hızla devam ediyor. Özel mimari, kaliteli malzeme kullanımı ve güvenli yapı odaklı çalışıyoruz. Şu an projelerimiz arasında İstanbul yolundaki Quanta Ofis Projesi, İsmail Kaya Caddesi üzerindeki 2+1 Konut Projesi ve Novada AVM karşısında planlama aşamasında bulunan yeni proje yer alıyor” diye konuştu.