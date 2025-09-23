Özgür Global’den şehre değer katacak yeni bir konut projesi daha: Quadrium

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın gayrimenkul yatırım ve inşaatta en büyük şirketlerinden Özgür Global Yatırım, yeni bir konut projesine daha başlıyor. Şehrin en değerli lokasyonlarından İstanbul Yolu’na cephe proje birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Ön satışın başladığı projede sınırlı sayıda daireler özel fiyatlarla alınabiliyor. Arsa sahibinin de firma olduğu Quadrium projesinde tüm detaylar düşünülmüş durumda.

Proje hakkında bilgiler veren Özgür Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat, Konya’da modern konut anlayışına yön veren bir projeye start verdiklerini belirtti.

Konya’nın en değerli lokasyonunda yeni bir yaşam alanı

Quadrium pojesinin, şehrin merkezinde sadece bir ev değil, değerli bir yaşam sunduğunu söyleyen Özgür Yağlat, “Konya’nın en değerli lokasyonunda, İstanbul Yolu’na cepheli prestijli konumuyla Quadrium konut projemize başladık. Şehrin kalbinde yükselen bu dev proje, hem konforlu bir yaşam arayanlara hem de kazançlı bir yatırım yapmak isteyenlere özel olarak tasarlandı. Üstelik kira getirisi garantisiyle, yatırımınızı güvence altına alırken düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor. Yürüyüş yolları, spa merkezi, sosyal alanları ve butik çarşısıyla yaşam standardınızı yeniden tanımlıyor. Günlük hayatın her anına dokunan ayrıcalıklı detaylarla; huzur, konfor ve şıklığı bir araya getiriyor” dedi.

Özgür Global Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yağlat

Yatırımcılar için kira garantisi

Projenin teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Yağlat, “28 bin metrekare inşaat alanımız var. Arsanın tamamı kendimizin. Projemizde 8 adet ofis, 18 adet dükkan, 28 adet 3 artı 1, 118 adet 2 artı bir daire bulunuyor. Kira getirisi garantisi ile yatırımınızı güvence altına alıyoruz. Yatırımcılarımız burada düzenli gelir elde imkanına kavuşacak. Projeye start verdik. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz. Hali hazırda inşaatı devam eden yine İstanbul yolundaki ofis projemiz Quanta’da hızla yükseliyor. Orada da yeni bir ticari cazibe merkezi oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Quadrium’da satışların başladığını da sözlerine ekleyen Özgür Yağlat, ödem koşulları ve detaylı bilgi için yatırımcıları ofislerine davet etti.