Özgür Özel "“Biz YÖK'ü yok etmeye geliyoruz”

Ali Baş/Eskişehir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel YÖK'ün kuruluş yıldönümü olan 6 Kasım tarihinde Eskişehir Haller Gençlik Merkezi’nde, yaptığı konuşmasında "YÖK'ü yok edeceğiz" dedi. Özel, “Bugün madem üniversiteye dair bir şeyler söyleyeceğiz, onun söyleneceği yer şüphesiz Eskişehir’dir. O yüzden bir kez daha bugün birlikteyiz. “Herkes gelirken ‘YÖK'ü kaldıracağız, YÖK'ü kaldıracağız" dedi, kimse kaldırmadı. O yüzden biz YÖK'ü kaldıracağız demiyoruz. YÖK'ü kaldıracağız dersek yalan, kaldıramayız. Biz YÖK'ü yok etmeye geliyoruz arkadaşlar. YÖK'ü yok edeceğiz. Çünkü bir şeyi kaldırınca başka bir yere kondurmak lazım. Orada da bir takım mahsurlar var. YÖK'ü yok edip, akademinin özerkliğinin ve özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanabilir üniversitenin her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz.”

Her öğrenciye yurt sağlayabiliriz

Yurt kapasitesinin ihtiyacı karşılamadığını, ailelerin ekonomik koşullarının gençleri zorladığını belirten Özel, “iktidar olduğumuzda TOKİ üzerinden tüm üniversite öğrencilerine yetecek kapasitede kamu yurdunu sağlayacağız. Bursların kademeli olarak yükseltilmesi hedefimizdir. Gençlerin eğitim sürecinde sosyal ve ekonomik güvenceye erişmesi için çalışacağız. Nitelikli eğitimi sınıfsal bir imkan, bir ayrım olmaktan en kısa sürede çıkaracağız. Gençlerin nitelikli eğitim aldığı, ekonomik güvenceye sahip olabildiği, barınma imkanlarına erişebildiği bir üniversite ortamını hep birlikte oluşturacağız”

Tiyatrolarda kast sistemi geliştirildi

Tiyatrolardaki bilet fiyatlarını da eleştiren Özel “Bizim gençliğimizde Devlet Tiyatrolarına giderdik. Bizi yormayacak bilet ücretleriyle, öğrenci bilet ücretleriyle oyun izlerdik. Geçen yıla kadar da bilet fiyatları uygundu ve salon açısından tek fiyat vardı. Ama şimdi Erdoğan'ın atadığı genel müdür bir kast sistemi getirmiş tiyatrolarda. Biletler önde pahalı, arkada ucuz. Ve 115 lira olan bileti 450 liraya çıkarmışlar. Yüzde 290, bire 3 arttırmışlar. Şimdi geçen sene 115 liraya en önden izlediğin oyunu şimdi 490 lira verirsen arka sıralardan izleyebiliyorsun”

Dünya kadar gazeteci gözaltına alındı

Basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili de konuşan Özel, “Bu sabah kalktık, gazeteci arkadaşlarımız, dünya kadar gazeteci yine gözaltına alınmış. Her sabah bir korkuya gark etmeye çalışıyorlar. Ama taktik bu. Umudu örgütleyemeyenler, sevgiyi büyütemeyenler korkuyu örgütlemeyi, tehdidi büyütmeyi kendilerine yol seçmişler. Böyle kalabileceklerini düşünüyorlar iktidarda. Oysa ki karanlığın panzehiri yanan bir tek ışıktır. Günün en karanlık zamanı, sabahın en yakın olduğu zamandır. Hiçbir zaman sonunda kötüler kazanmaz, kötüler kaybeder iyiler kazanır.” Dedi.

Üniversiteler özgür, özerk ve eşit olmalı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’de konuşmasında üniversitelerin özgür, özerk ve eşit olması gerektiğini söyledi. Ünlüce şöyle konuştu.

“Sevgili gençlerimiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için çok değerlisiniz. 3 devlet üniversitemizle beraber burası tam bir gençlik şehridir. UniAR'ın yaptığı araştırmalara göre son 7 yıldır hep bizi gerçek bir üniversite şehri olarak 1. sırada seçiyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bugünkü panelimi gençlere umut olsun diye düzenledik. Mezuniyet törenlerinde açtığınız dövizler bile dert oluyor. Katıldığınız mitinglerde hemen gözaltı süreçleri, tutuklama süreçleri başlıyor. Bizler de bu karanlık atmosferin içinde gençlere bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu hissettirmek için, seçimden sonra hızlıca pek çok vaadimizi hayata geçirdik. Belki Türkiye'de tek olan bir örnek; gece sabaha kadar ulaşımı başlattık. Burada gençlerimiz 24 saat toplu taşımada yararlanıyorlar. Yine abonman kart uygulamasından sınırsız şekilde faydalanıyorlar. Günaydın çorbalarımız, kent lokantalarımız, ücretsiz çamaşır yıkama hizmetlerimiz, ücretsiz yemeklerimiz, kız öğrenci yurdumuz ve sağladığımız burslarla beraber her zaman sizlerin yanındayız. Gençlik merkezlerimizi sakın boş bırakmayın. Sosyal kütüphanelerimiz sizin emrinizdedir. Biz güzel bir geleceğe inanıyoruz. Bütün bu karanlığın içinden güzel bir gelecek çıkacağına inanıyoruz ve buradaki en büyük inancımız sizlersiniz gençler. İyi ki varsınız. Bu şehir size çok yakışıyor. Siz de bu şehre çok yakışıyorsunuz.”