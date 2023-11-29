Özkaya: Alınacak kararlarda iş dünyasının etkili olması cesaret verici

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Türkiye ekonomisinin küresel bozulmanın da etkisiyle bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bu olumsuzluklara rağmen ekonomide yenilenen kadrolarımızın mevcut konjonktüre olan rasyonel bakışları, sanayi, üretim ve ihracat politikalarına merkezde yer vermeleri, birçok konuda sanayi ve iş dünyasının görüşlerinin alınması, kısmen de olsa alınacak kararlar üzerinde iş dünyasının etkili olması geleceğe pozitif bakmamız için cesaret vericidir” dedi.

Sanayiciler olarak en temel ve öncelikli beklentilerinin enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu ifade eden Özkaya, fiyat istikrarının önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin daha kaliteli ve hızlı büyümesi elbette çok önemlidir. Büyüme rakamı kadar önemli olan diğer bir husus, büyüme sonrası süreçteki kalitesi, sürdürülebilirliği, temiz çevre ile eş güdümüdür. Artık günümüzde yüksek teknolojiyle üretim yapmak, yerli kaynaklarımızı tercih etmek, geleceğin Türkiye’si için çok önemlidir. Dünyada gelişmiş ülkelerin dahi koruma duvarlarını yükselttiği bir dönemde mümkün olduğunca kendi kendimize yetmenin yollarını aramalıyız. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına öncelik vermeliyiz” diye konuştu.

Ülke olarak kaynaklarımızı geleceğimizi güçlü kılacak, katma değerli, döviz getirici, ithal ikamesi olacak şekilde, istihdam ve nitelik artırıcı yatırımlara yoğunlaştırmamız gerektiğini kaydeden Özkaya, güçlü olmanın tek yolunun nitelikli ve çok üretmekten geçtiğini söyledi. Özkaya son olarak İSO İkinci 500’de listeye giren 15 Kayseri firmasını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

ORAKAF’2’e 500 firma ve 50 bin öğrenci katılacak

Son olarak kürsüye gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise üniversitesinin faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Orta Anadolu Kariyer Fuarı'nın (ORAKAF’23) 25-26 Aralık tarihlerinde, 19 Üniversitenin paydaşlığında, Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Altun, “Bu fuar şehrimizin marka değerini artırmak adına önemli. Fuara 500 firmamızın ve 50 bin öğrencimizin katılmasını bekliyoruz. Bu organizasyona siz sanayicilerimizin desteğini istiyoruz. Sizlerin katılımınızı çok kıymetli buluyorum. Sizin gücünüz bize güç katacak. Gelin bu fuarı hep birlikte Türkiye’de ses getirecek bir fuar haline getirelim” diye konuştu.