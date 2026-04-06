Özkaya "Dördüncü fabrika yatırımına hazırlanıyoruz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde endüstriyel makine üretimi gerçekleştiren GEM Endüstri, özellikle beyaz eşya üretim hatlarına yönelik geliştirdiği makinelerle küresel pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Şirket, patentli tasarımları ve proje bazlı üretim modeliyle katma değerli makine üretimine odaklanıyor. 1986 yılında küçük bir torna-tesviye atölyesi olarak kurulan GEM Endüstri, CNC teknolojisinin üretim süreçlerine girmesiyle birlikte önemli bir dönüşüm yaşadı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılan yatırımlar ise şirketin üretim kapasitesini ve mühendislik kabiliyetini önemli ölçüde artırdı.

GEM Endüstri Genel Müdürü Samet Özkaya, özellikle beyaz eşya sektörüne yönelik üretim hatları konusunda uzmanlaştığını belirterek, bu alanda geliştirdikleri makinelerin küresel üreticilerin tesislerinde kullanıldığını söyledi. Özkaya, şirketin faaliyetlerinin büyük bölümünün beyaz eşya sektörüne yönelik projelerden oluştuğunu ifade ederek, “Ana faaliyet alanımız endüstriyel makine üretimi. Özellikle beyaz eşya sektörüne yönelik üretim hatlarının tasarımını ve imalatını gerçekleştiriyoruz. Buzdolabı ve soğutucu üretiminde kullanılan proses makineleri bu alandaki en kritik ekipmanlar arasında yer alıyor. Patentli ve özgün tasarımlarımız sayesinde üretim süreçlerini daha verimli hale getiren çözümler sunuyoruz. Sektörde küresel ölçekte güçlü oyuncular arasında yer alıyoruz ve bu konumumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler

Üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü aktaran Özkaya, dördüncü fabrikalarını kısa vadede devreye almayı planladıklarını söyledi. Üretim yapılarının büyük ölçüde proje bazlı ilerlediğini kaydeden Samet Özkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Üretim hacmimiz siparişlerin büyüklüğüne göre farklılık gösterebiliyor. Büyük ölçekli projelerin olduğu yıllarda 400’e yakın makine üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Daha özel ve yüksek mühendislik gerektiren projelere odaklandığımız dönemlerde ise üretim adedi daha düşük seviyelerde kalabiliyor. Esnek üretim anlayışımız sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirebiliyoruz. 200’ün üzerinde çalışanımız ve güçlü tedarik zincirimizle küresel pazarlardaki projelerde aktif rol alıyoruz.”

Şirket bünyesinde görev yapan 45 kişilik mühendislik ekibinin Ar-Ge çalışmalarına odaklandığını dile getiren Özkaya, özellikle Endüstri 4.0 tabanlı üretim hatlarına yönelik çözümler geliştirdiklerini anlattı. Özkaya, üretim hatlarında model değişim sürelerini önemli ölçüde azaltan sistemler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

İhracat 40’tan fazla ülkeye ulaştı

GEM Endüstri’nin büyüme stratejisinde ihracat önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Samet Özkaya, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye makine ihraç ettiklerini söyledi. Son yıllarda Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarının da yeni büyüme alanları arasında yer aldığını belirten Özkaya, “Son 10 yılın verilerine baktığımızda ihracat oranımızın yüzde 50’nin üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bazı yıllarda bu oran yüzde 80’e

kadar çıkabiliyor. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu uzun yıllardır güçlü olduğumuz bölgeler arasında yer alıyor. Bunun yanında Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında da önemli fırsatlar görüyoruz. Önümüzdeki dönemde küresel pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yatırım iştahı küresel ölçekte zayıf”

Eskişehir’in beyaz eşya üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Özkaya, kentte yılda yaklaşık 4 milyon buzdolabı üretildiğini belirterek bölgenin Türkiye sanayisi açısından stratejik bir üretim üssü olduğunu ifade etti. Küresel ölçekte yatırım iştahında son dönemde belirgin bir zayıflama olduğunu aktaran Samet Özkaya, “Pandemi döneminde beyaz eşya sektöründe olağanüstü bir üretim temposu oluştu. İnsanlar hem Türkiye’de hem de Avrupa’da evlerine çekildi ve birçok kişi eşyalarını yeniledi. Bu süreçte sektör çok yoğun çalıştı ve suni bir talep oluştu. Bugün yaşanan daralmanın önemli nedenlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Küresel ölçekte yatırım iştahı oldukça zayıf ve şirketler daha temkinli hareket ediyor” diye konuştu.