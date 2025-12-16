Özkaya "Sanayimizin sürdürülebilirliği üretim kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasıyla mümkün"

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından, sanayide sürdürülebilirliği güçlendirmek ve kuşaklar arası bilgi aktarımını sağlamak amacıyla kurulan Organize Gençlik Konseyi, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya başkanlığında, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı. Toplantıda, gençlerin sanayi ekosistemi içerisindeki rolünün artırılması, üretim kültürünün yeni nesillere aktarılması ve gençlerin karar alma süreçlerine daha aktif katılım sağlaması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Konseyin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeler ve çalışma başlıkları ele alındı.

Toplantının ardından konsey üyeleri, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’ni (MEGEM) ziyaret ederek, atölyeleri gezdi. Ziyaret kapsamında, uygulamalı eğitimlerin yürütüldüğü atölyelerde verilen eğitimler ve sanayiye yönelik hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Gençler sürecin aktif bir parçası olmalı

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya, gençlerin sanayinin geleceğinde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, “Sanayimizin sürdürülebilirliği; bilgi birikimi, tecrübe ve üretim kültürünün doğru şekilde yeni kuşaklara aktarılmasıyla mümkün. Bu noktada gençlerimizi yalnızca izleyen değil, sürecin aktif bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Organize Gençlik Konseyi ile gençlerimizi daha erken yaşta sanayiyle buluşturmayı, üretim süreçlerini yerinde tanımalarını sağlamayı ve karar alma mekanizmalarına katkı sunabilecek bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitim, sanayi ve gençlik arasında güçlü bir bağ kurarak, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Eskişehir OSB olarak gençlerimizi merkeze alan bu tür çalışmaları artırarak sürdürmeye kararlıyız” dedi.