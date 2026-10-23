Özlem Bakırel Aydın Sanayi Odası Meclis Üyeliği'ne seçildi

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Aydın Sanayi Odası’nda yeni dönem yönetiminin belirlendiği seçimler sonucunda, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçimlerle birlikte AYSO’nun yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri de belirlendi.

İzmir ve Denizli’nin ardından Aydın’da da sanayinin gelişimine katkı sunmaya hazırlanan Özlem Bakırel, yeni dönemde bölgenin üretim potansiyelinin artırılması, sanayiciler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmalarda yer alacak.

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, yeni dönemin Aydın sanayisi için hayırlı olmasını dileyerek, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Gökhan Maraş’ı ve görev üstlenen tüm meclis ve meslek komitesi üyelerini tebrik etti. Bakırel, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla Aydın sanayisinin gelişimine katkı sunmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.