Özlem İnşaat, Eskişehir’de yeni bir yaşam projesine imza atıyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Özlem Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve çevreye duyarlı projeler üretmeyi ilke edinen Özlem İnşaat, "Yaşamın İyisi İçin" sloganıyla Eskişehir’de konut projeleri hayata geçiriyor. Özlem Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Tekgöz, grubun yalnızca inşaat alanında değil, aynı zamanda gıda distribütörlüğü, enerji ve konaklama hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde de faaliyet gösterdiğini belirtti.

“Eskişehir’e değer katacak projeler geliştiriyoruz”

Şirket olarak Eskişehir’de yenilikçi projelere imza attıklarını vurgulayan Özgür Tekgöz, "Söğütönü Bölgesi’nin gelişimine inandık ve burada önemli yatırımlar yaptık. Bu kapsamda geliştirdiğimiz 897 Söğütönü projemiz, çoğunluğu yeşil alanlardan oluşan ve 42 daireyi barındıran bir site olarak tasarlandı. Eskişehir’e kazandırdığımız bu projede, gerçek bir site yaşantısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Tekgöz, projelerini insanların değişen yaşam beklentilerine göre tasarladıklarını belirterek, "Sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir proje geliştirdik. Özellikle çevreci çözümler ve kişiselleştirilebilir alanlarla, her daireyi sakinlerinin zevkine uygun hale getirmeyi amaçladık" dedi.

897 Söğütönü Projesi’nde depreme dayanıklı bir yapı oluşturduklarına dikkat çeken Tekgöz, projenin bölgedeki ilk zemin iyileştirme çalışması yapılan proje olduğunu ifade etti. Tekgöz, “Deprem performansını artırmak için projede özel zemin iyileştirme teknikleri kullandık” diyerek, çevre dostu tasarımlarıyla enerji ve su verimliliğine önem verdiklerini de sözlerine ekledi. Ortak alan enerji tüketiminin güneş enerjisiyle karşılandığını ifade eden Tekgöz, "Yağmur suyu geri dönüşüm sistemleri, temiz su depolama ve içme suyu sistemleriyle konutlarımızı donattık. Bu sayede sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlıyoruz" dedi.

Yıllanmış ağaçlarla özel peyzaj alanı

Projede yer alan ağaçların korunmasının da öncelikli hedeflerinden olduğunu açıklayan Özgür Tekgöz, "Proje alanımızda 25-30 yıllık ağaçları içeren 4100 metrekarelik tek parça peyzaj alanı oluşturduk. Yürüyüş yolları, havuzlar ve yeşil alanların bulunduğu bu peyzaj sayesinde sakinlerimize huzurlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Projede kullanılan akıllı ev sistemlerinin güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkardığını aktaran Tekgöz, “Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin sensörlerle kontrol edilebilmesi sağlanırken, tüm bu sistemler telefon üzerinden de yönetilebilecek. Oda bazında ısı ayarlaması yapabilme özelliğiyle hem konfor hem de enerji verimliliği sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Eskişehir’in modern yaşam ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan 897 Söğütönü Projesi, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şekillendirilen çevreci ve dayanıklı yapılarıyla önümüzdeki yıl itibarıyla sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.