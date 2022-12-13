Özler Lojistik Genel Müdürü Bilal Öz: “Türkiye coğrafi konumunun gücünü hissettirdi”

Eray ŞEN



İSKENDERUN - Özler Lojistik olarak Hatay’ın İskenderun ilçesinde taşımacılık hizmetleri, antrepo işletmeciliği ve liman operasyonları yaptıklarını belirten Öz, sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Öz, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası gıda tedarikinde yol açtığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla, Türkiye’nin arabuluculuğu sonucu Karadeniz’de açılan ‘tahıl koridoru’nun İskenderun ve ülke genelinde antrepo hizmetlerine olan talebi artırdığını söyledi. Antrepoların doluluk oranının yükseldiğini açıklayan Öz, “Uluslararası alandaki gelişmeler Türkiye genelinde antrepolarımızı talep edilir hale getirdi. Diğer ülkeler, Türkiye’yi güvenli ve her türlü hizmeti alabilecek durumda görüyorlar. Türkiye ayrıca ‘geri hizmetler’ dediğimiz tarafta bayağı gelişti, limanlardan sonra yapılan hizmetler çeşitlendi, gayet güzel yatırımlar yapılıyor, bölgemiz de bundan nasibini alıyor” dedi.

Lojistiğin geniş bir kavram olduğunu; karayolu taşımacılığı, antrepo, depoculuk, konteynır doldurma-boşaltma gibi dokuz farklı ana kavram içerdiğini ifade eden Öz, “Mağazalarda raf dizmek bile lojistiğe giriyor. Son zamanlarda lojistiğin ne kadar önemli ve geniş olduğu görülüyor, hatta bazı alışveriş siteleri artık lojistik hizmeti veriyor” yorumunu yaptı. Sektörün geleceğine dair öngörülerde bulunan Genel Müdür Öz, “Antrepoculuğun önümüzdeki dönemde İskenderun’da daha da gelişeceğini düşünüyoruz. İskenderun hinterlandı çok güçlü bir bölge ve lojistikte dönem dönem büyüme adımları atılıyor. Körfezimizdeki liman faaliyetlerinin gelişmesi, kapasitenin yükselmesi bunun göstergeleri” yorumunu yaptı.

“Hatay’da en çeşitli lojistik hizmeti veren firmayız”

Şirket faaliyetleri hakkında bilgi veren Öz, “Özler Lojistik olarak çalışma alanımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Hatay’da en çeşitli lojistik hizmeti veren firmayız. Şu anda; antrepo işletmeciliği, milli depo işletmeciliği, konteynır stoklaması, konteynır doldur-boşalt hizmetleri (CFS) veriyoruz ve bu işleri kendi makine ve ekipmanımız ile yapıyoruz. Ayrıca liman işletmeciliği, gemilerde lashing-unlashing hizmetleri, gaz taşımacılığı, konteynır taşımacılığı yapıyoruz. Genel tabloya baktığımızda lojistiğin dokuz alanından altısında varız” diye konuştu.

Şirketin yönetim yapısını günün koşullarına göre hızlı olarak şekillendirebildiklerini dile getiren Öz, “Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir bir deneyimimiz var. Bu deneyimle, istediğimiz zaman küçülüp, istediğimiz zaman büyüyebilecek yapıya sahibiz. Şu anda büyüyebilecek dönemdeyiz. Genelde limanların konumlandığı yerlerde depoculuk faaliyetlerine devam ediyoruz. Makine, ekipmanı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu senenin sonuna doğru yeni bir depo yatırımımız olacak. Sahibi olduğumuz arazilerin üzerine depo inşaatlarına devam edeceğiz” dedi.

“Tek depolama alanında 150 bin ton stoklama hedefliyoruz”

İskenderun bölgesinde arazi kapasitelerinin 250 bin ton olduğunu, bunun 70 bin tonunu kullanabildiklerini aktaran Öz, yatırım planları hakkında şunları söyledi: “Yatırım yapılması beklenen yaklaşık 150 bin tona yakın depolama planımız var. Bunun 70 bin tonunu daha yıl sonuna doğru başlatacağız. Böylece depolama alanımızı iki katına çıkarmış olacağız. Bu arazilerimiz atıl durmuyor, buralarda yine lojistik faaliyetleri veriyoruz. Konteynır stoklama hizmetini belki başka yere taşıyıp, kapalı depoya geçebiliriz. Bu şekilde mevcutlara ek olarak 10 bin metrekare yer daha düşünüyoruz. Şu anda 35 bin metrekarede 12 bin artı 2 bin, toplam 14 bin metrekare yerimiz var, buna 10 bin metrekare daha ekleyerek 24 bin metrekareye çıkartıp, tek seferde 150 bin tona yakın stoklama kapasitesine getireceğiz.”

Depolama şeklini de çeşitlendirmeyi düşündüklerini açıklayan Öz, “Taleplere göre soğuk hava deposu, raflı sistem, barkotlama gibi konulara da girmeyi planlıyoruz. Bizim bölgemizde genelde gemilerden gelen ve dökme olarak stoklanan mallar yaygın. Bunların da geneli hububat ve gübreden oluşuyor” dedi.



Koridoru 500’e yakın gemi kullandı



Tarım Bakanlığı verilerine göre; Karadeniz’de oluşturulan tahıl koridorundan 26 Kasım 2022 tarihi itibariyle 495 gemi geçti, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürünü bu koridoru kullandı. Bunun yüzde 58’i Avrupa ülkeleri, yüzde 23’ü Asya ülkeleri, yüzde 12’si Afrika ülkeleri, yüzde 6.7’si ise Ortadoğu ülkelerine gitti. Birleşmiş Milletler’e göre en fazla ihtiyacı olan ülkelere ise 6.4 ton ulaştırıldı.