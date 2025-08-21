OzUBEX, dijital dönüşümde KOBİ’ye özel yol haritası sunuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Özyeğin Üniversitesi ve Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD) iş birliğiyle, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi; kamu, ana sanayi, yan sanayi ve girişimcileri bir araya getiren geniş paydaş yapısıyla Türkiye imalat sanayisinin dijitalleşme sürecine katkı sunmayı hedefliyor.

İleri teknoloji üzerine uygulamalı eğitimler veriyor

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde, 1000 metrekare kapalı alanda kurulan merkezde, KOBİ’lere ve büyük işletmelere dijital olgunluk seviyeleri belirlenerek ihtiyaçlarına özel dijital dönüşüm yol haritaları sunuluyor. Akıllı üretim, eklemeli imalat, robot teknolojileri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler üzerine uygulamalı eğitimler, sertifika programları ve “Öğren & Dönüş” destek programları düzenleniyor. Merkezde ayrıca Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri teşvik edilerek, KOBİ’lerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi fonlara erişimin artırılması amacıyla tanıtım ve farkındalık çalışmaları da yürütülüyor.

Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren OzUBEX Genel Müdürü Dr. Erinç Albey, yalnızca teknoloji transferi değil, aynı zamanda stratejik yönlendirme sağlayan bütüncül bir yapı kurduklarını vurguladı. Albey, “Özyeğin Üniversitesi, BEYSAD ve TÜSİAD gibi güçlü aktörlerle birlikte oluşturduğumuz bu yapı, yalnızca danışmanlık hizmeti sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sahada uygulamalı çözümler üreterek firmaları geleceğe hazırlıyor. Geliştirdiğimiz metodoloji ile firmaların karbon ayak izlerini somut verilerle hesaplıyor, dijital olgunluk seviyelerini tespit ediyor ve her biri için özelleştirilmiş dönüşüm planları hazırlıyoruz” dedi.

Özellikle Nisan-Haziran ayları arasında yürütülen programlarla 130’dan fazla firmanın çalışanlarına eğitimler verildiğini belirten Albey, çok sayıda pilot uygulamanın da sahada hayata geçirildiğini ifade etti. IoT, yapay zekâ ve dijital ikiz gibi ileri teknolojiler sayesinde üretimde verimlilik ve enerji tasarrufu sağlandığını aktaran Albey, bu hizmetlerin yüzde 90’ının TÜBİTAK hibesiyle desteklenmesinin KOBİ’ler için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, “Bu dönüşüm sürecinde sadece bilgi aktarmıyor, uygulama aşamasında da firmalarımızın yanında durarak mentorluk desteği sağlıyoruz. Bu yaklaşım, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sunan somut bir örnektir” dedi.

“Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik birlikte yürütülmeli”

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerinin entegre biçimde yürütülmesi gerektiğini belirten BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı D. Yasemin Aksu ise, merkezin vizyonunun uzun soluklu olduğunu ifade etti. Aksu, “OzUBEX’in temelleri 2016 yılında atıldı. Bugün geldiğimiz noktada, yaklaşık 10 yılı bulan bu sürecin kurumsallaşmış ve olgunlaşmış bir çıktısıyla karşı karşıyayız. İlk başta yalnızca bir dijital dönüşüm mükemmeliyet merkezi olarak tasarlanmıştı; ancak bugün yeşil dönüşüm alanında da sektör liderliğini üstlenmiş durumda. Bu iki alanı birlikte ele almak büyük önem taşıyor. Çünkü dijital teknolojiler, sürdürülebilirlik için gerekli olan düşük karbon salınımı, kaynak verimliliği ve verimli üretim gibi hedeflere doğrudan katkı sağlıyor” dedi.