Özyeşilyurt, Konya Tarım Fuarı’nın yıldızı oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Özyeşilyurt Tarım, 21. Konya Tarım Fuarı’nda sergilenen yenilikçi makineleriyle, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti. Özellikle yeni yapılan “Silaj Paketleme Makinesi” ile çiftçilerin karşılaştığı önemli sorunlara getirdiği pratik çözümlerle büyük beğeni topladı. Geleneksel yöntemlerle yapılan silaj depolamada yaşanan kayıpları ortadan kaldıran bu yenilikçi makine, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor. Kullanım kolaylığı ve verimli paketleme sistemiyle ön plana çıkan makine, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

"Çiftçilerimizden büyük ilgi gördük"

Özyeşilyurt Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl 21’incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda biz de yerimizi aldık. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ile katılım oldukça yüksekti. Çiftçilerimizden büyük ilgi gördük. Türkiye’de ilk bizim ürettiğimiz ‘Dane Mısır Paketleme Makinesi’ fuarın en dikkat çeken makinelerinden biri oldu. Bununla birlikte 'Silaj Paketleme Makinemiz' de büyük beğeni topladı. Bu makine sayesinde çiftçilerimizin silaj kaybı, çürüme, sıkıştırma çabası ve yer sorunu tamamen ortadan kalkıyor” ifadelerini kullandı.