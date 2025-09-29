Pamuk hasadı sancılı başladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Tekstil ve hazır giyim sektörünün hammaddesi olan pamukta üretici için zor bir sezon kapıda. Ege’de hasat yavaş yavaş başlarken kuraklık ve artan girdi maliyetleri üreticinin belini büküyor. Suya erişimde yaşanan sıkıntılar verimi aşağı çekerken, yüksek maliyetler nedeniyle üreticinin yüzü bir türlü gülmüyor.

Normal şartlarda Türkiye genelinde 850-870 ton pamuk üretimi olduğunu fakat artan girdi maliyetleri ve su sıkıntısı nedeniyle bu yıl üretimde düşüş yaşanacağını dile getiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, “Hasat yavaş yavaş başladı. Fakat umut verici başlamadı. Çiftçi mutsuz, sanayici ise yurt dışından daha ucuz pamuk bulabildiği için ithalata yöneliyor. Çiftçi emeğinin karşılığını alamıyor, sanayici ise uygun maliyetli hammadde arayışına giriyor. Yerli üretim zaten yetersiz olduğu için ithalat kaçınılmaz görünüyor. Ancak ithalat artsa bile üretimdeki gerileme göz ardı edilemez. Geçen yıla kıyasla yerli üretimde en az 200 bin ton düşüş bekleniyor. Bu oldukça ciddi bir kayıp” diye konuştu.

“İthal hammadeye yönelmeye başladık”

Sanayicinin ayakta kalabilmek için ithal hammaddeye yönelmek zorunda kaldığını ancak buna rağmen pazar kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Uçak, “Sanayici, dünyayla rekabet edebileceği uygun fiyatlı pamuğu bulabilmek için ithalatla ilgili ciddi bir mücadele veriyor. Türkiye’nin bu koşullarda sıkıntısı yalnızca üretimle kalmıyor. Ekonomik sistemin dengesizliği nedeniyle yerli sanayide kapasite kullanım oranından tutun da yıllardır kazanılmış birçok pazarı kaybetme riskiyle karşı karşıya. Sanayici tüm bunların mücadelesini veriyor. Bu çabanın ve emeğin ne kadar zor olduğunu biz, sektörün içindekiler birebir yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Modern sulama tekniklerine geçilmesi gerekiyor”

Pamuk hasat döneminde sorunların daha net ortaya çıkacağını söyleyen İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (İPUD) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, “Su nedeniyle verimsizlik yaşadık. Hazır giyim sektörünün hammaddesi olan pamuk oldukça önemli bir tarım ürünü. Tekstilde çok sorun yaşanmıyormuş gibi gözüküyor ama katma değer yurt dışına çıkıyor ve buradan bir kazanç elde edemiyoruz. Zincir burada kırılıyor. Bizim en büyük sorunumuz hala geleneksel sulama sistemleri ile yola devam ediyor olmamız. Artık geleneksel sulama sistemlerinden modern sulama tekniklerine geçilmesi gerekiyor” dedi.