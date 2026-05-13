Pamukta fiyat yükseliyor, üretim artabilir

ADANA/EKONOMİ

Şahin Bilgiç, ATB meclis toplantısında yaptığı konuşmada tarım sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Bilgiç, dünya piyasalarında yaşanan gelişmelerin tarım ürünleri ticareti ve fiyat dengelerini doğrudan etkilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Özellikle Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler ve lojistik hatlarında yaşanan aksaklıklar, küresel pamuk arzında daralmaya yol açmıştır. Bunun sonucu olarak lif pamuk fiyatlarında uluslararası ölçekte yukarı yönlü hareketlilik oluşmuştur. Türkiye piyasaları bu süreci yakından takip etmektedir. Önümüzdeki sezon ilimizde pamuk ekim alanlarında artış yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Çukurova’nın üretim gücü, tecrübesi ve altyapısı düşünüldüğünde; pamukta yeniden güçlü bir üretim ivmesi yakalanabileceğine inanıyoruz. Ancak burada önemli olan yalnızca ekim alanlarının büyümesi değil; üreticimizin sürdürülebilir gelir elde edebileceği bir piyasa yapısının oluşturulmasıdır.”

Buğdayda yağışlar olumlu etkiledi

Yaklaşan buğday hasadının sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Bilgiç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sahadan aldığımız ilk bilgiler; bu yıl özellikle yağışların olumlu etkisiyle birçok bölgede verim açısından umut verici tablo oluştuğunu göstermektedir. Ancak hepimizin bildiği gibi üreticimizin kazanabilmesi için yalnızca yüksek rekolte yeterli değildir. Fiyat istikrarı, alım politikaları, finansmana erişim, lisanslı depoculuk altyapısı ve maliyet yönetimi de en az verim kadar önem taşımaktadır. Bu noktada Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasayı düzenleyici adımları dikkatle takip edilmektedir. Üreticimizin alın terinin korunması, maliyet baskısının hafifletilmesi ve hasat sürecinin sağlıklı yönetilmesi sektörümüzün ortak beklentisidir. Adana Ticaret Borsası olarak bizler de bin bir emek ve zahmetle üretilen ürünlerin alım ve satımının sağlıklı şekilde yürütülmesi, lisanslı depoculuğun kullanımının yaygınlaştırılması ve üreticimizin güvenli ticaret altyapısına erişebilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Karpuzda kalite ve rekolte artacak

ATB Başkanı, bölgenin önemli ürünlerinden karpuzdaki güncel durumu da şöyle anlattı: “İklim koşullarının genel seyri ürün gelişimini olumlu etkilemiştir. Ancak üreticimizin temel beklentisi sadece yüksek rekolte değil, emeğinin karşılığını alabileceği sürdürülebilir bir piyasa düzenidir. Özellikle hasat dönemlerinde arz yoğunluğuna bağlı fiyat kırılmalarının önüne geçilmesi, lojistik süreçlerin sağlıklı yönetilmesi ve ihracat imkanlarının artırılması büyük önem taşımaktadır. Üreticimizin kazandığı, tüketicimizin makul fiyatla ürüne ulaştığı dengeli piyasa yapısı hepimizin ortak sorumluluğudur.”