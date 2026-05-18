Panayır Tekstil, rekabet gücünü yüksek teknolojiyle artırıyor

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Denizli’de 1990 yılında temelleri atılan Panayır Tekstil, bugün 12 bin metrekarelik tesislerinde faaliyetlerini sürdürüyor Şirketin kurucusu Mustafa Panayır, küresel tekstil pazarında Pakistan ve Çin gibi devlerin fiyat baskısına kalite odaklı stratejisiyle yanıt verdiklerini, ihracat rotasını Suudi Arabistan, Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’ya çevirdiklerini söyledi. Panayır, aylık 1 milyon metrelik üretim kapasitesiyle Türkiye’nin kurumsal markalarının çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Panayır Tekstil’in yolculuğunun 36 yıl önce başladığını dile getiren Panayır, “O zamanlar imkanlar kısıtlıydı, mütevazı bir masada sadece üç kişi oturarak işe koyulduk. O dönemlerde bugünkü gibi modern motorlu tezgahlar pek yoktu. Denizli’nin Başkarcı kasabasında yaklaşık 300 ağaç tezgah ile o dönemin şartlarında ciddi miktarda ham kumaş üretip satıyorduk” diye konuştu.

Pazardaki taleplerin yön değiştirmesiyle birlikte stratejik bir hamle yaptıklarını ifade eden Panayır, “Ufak ufak talepler gelince empirme yani baskılı kumaş işine girmeye karar verdik. Bugün hala bu baskı operasyonlarımızı ağırlıklı olarak empire ham beyaz olarak devam ediyoruz” dedi.

1994 yılının kendileri için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Panayır, büyüme sürecini şu ifadelerle aktardı: “1994 yılında bugünkü yerimizi aldık ve 16 tane otomatik tezgahla dokuma üretimine başladık. İlk başta 4 bin küsur metrekare olan kapalı alanımızı, iş hacmimiz geliştikçe 7 bin metrekarenin üzerine çıkardık. İhtiyaçlar doğrultusunda binalara sürekli ilaveler yaptık. Bugün fabrikamız, 12 dönümlük şirket arazimiz üzerindeki bu modern tesislerde faaliyet gösteriyor.”

Panayır, şirketin kurumsal bir kimlik kazanmasında çocuklarının katılımının kritik önem taşıdığını belirterek, “İşin içine üç oğlum da girince tam bir aile şirketi olduk ve fabrikalaşma sürecimiz büyük bir ivme kazanarak hızlandı” dedi.

Aylık 1 milyon metre üretim

Üretim kapasitesi ve kalite standartları hakkında teknik detaylar paylaşan Panayır, “Şu an iki ayrı holde toplam 96 adet modern dokuma tezgahımız mevcut. Parkurumuzda dünya standartlarında olan Toyota ve Belçika menşeli Picanol tezgahlar bulunuyor. Bu güçle ayda yaklaşık 1 milyon metre bez dokuyoruz. Üretimimizin yüzde 60’ı ev tekstili, yaklaşık yüzde 30’u otel tekstili dediğimiz beyaz gruptan oluşurken, geri kalanı ise ‘garden’ olarak nitelendirdiğimiz dışmekan kumaşlarından meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

Panayır, kendi markaları olan LuocaPatısca’nin (LP) yanı sıra; Madam Coco, English Home, Karaca, Saraylı gibi Türkiye’nin sayılı kurumsal firmalarına anahtar teslim, paketli ürünler sağladıklarını belirterek, “Kalite konusunda oldukça iddialıyız, 120 numara ipliğe kadar çok ince ve üst segment dokuma yapabiliyoruz” dedi.

“Rotayı Suudi Arabistan, Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu pazarına çevirdik”

Şirketin cirosunun yaklaşık yüzde 25’inin ihracattan geldiğini belirten Panayır, “Geçmişte Avrupa ve özellikle İran pazarı bizim için çok güçlüydü. İran’a yılda 5-6 milyon dolarlık mal satardık. Ancak, İran hükümeti döviz çıkışını engellemek için kapıları kapatınca o bölgedeki işlerimiz sekteye uğradı. Biz de bu gelişme üzerine rotayı Suudi Arabistan, Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu pazarına çevirdik” dedi.

Uzak Doğu baskısına da dikkat çeken Panayır, “Pazarda karşımızda Pakistan, Hindistan ve Çin gibi dev rakipler var. Bu ülkeler bizden yüzde 50 daha ucuz fiyat veriyor, onlarla rekabet etmek gerçekten zorlayıcı. Bu yüzden adet bazında düşüş yaşasak da kalite odaklı fiyat güncellemeleriyle ciromuzu ve karlılığımızı korumaya çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“54 tane son model Toyota 42 tane Picanol tezgahımız var”

Sektördeki daralmaya rağmen yatırıma devam ettiklerini belirten Panayır, “Tekstilin zor bir döneminde olsak da biz yatırımdan asla kaçmıyoruz. Makine parkurumuzu tamamen gençleştirdik. Bizim cesaretimiz kaliteli iş yapmamızdan geliyor; müşterilerimiz fabrikaya gelip tıkır tıkır çalışan tezgahları görünce bize olan güvenleri perçinleniyor” ifadelerini kullandı.

“Elektrik üretimini artıracağız”

İki yıldır, 90 bin metrekarelik tesislerinde kendi elektriklerini ürettiklerini söyleyen Panayır, 7 bin 200 panellik güneş enerjisi (GES) yatırımlarını devrede olduğunu, belirterek, “Tükettiğimizin fazlasını Aydem’e satıyoruz. Yarın Avrupa’ya mal satarken, “Enerjiyi nereden alıyorsun, karbon ayak izin ne?' diye soracaklar. Biz bu yatırımla şimdiden yeşil dönüşüm referansımızı hazırladık. Projeyi büyütmek üzere çalışmalarımız devam ediyor” dedi.