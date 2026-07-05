Pancar OSB’de Mahmut Ünlüsoy yeniden başkan seçildi

EKONOMİ / İZMİR

İzmir’in Yeşil OSB belgeli üretim üssü Pancar Organize Sanayi Bölgesi, ikinci olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Müteşebbis Heyet ve Yönetim ile Denetim Kurullarının belirlendiği genel kurula tek liste halinde girilirken mevcut başkan Mahmut Ünlüsoy’un listesi, oy birliği ile dört yıl için yeniden göreve seçildi.

Genel kurulda konuşan İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, sekiz yıl boyunca altyapı ve imar konularında yaptıkları çalışmalarla, üretim süreçlerinde bölgenin kalite seviyesini ve sürdürülebilirliğini artırdıklarını söyledi. Ünlüsoy, “Geride bıraktığımız iki dönemi kapsayan sekiz yıl boyunca, İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgemizin temel konuları arasında yer alan elektrik ve doğal gaz altyapısı, temiz su tedariki, Yeşil OSB standartlarına ulaşmamızı sağlayan atık su arıtma tesisimiz ve arazi GES santralimiz, bölgemize ve çevremizdeki konut ve üretim alanlarına hizmet veren modern itfaiye istasyonumuz ve jandarma karakolumuz gibi atılımları hayata geçirdik. İmar plan değişiklikleri ile yeni üretim alanlarını bölgemize ve İzmir ekonomisine kazandırdık, istihdam artışı ile toplumsal refahın artmasına hizmet ettik. Bölgemizin konularını her seviyede ilgili makamlara aktardık ve çözümün takipçisi olduk. Önümüzdeki dönemde de üretimin zirvesinde yer alma anlayışıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Tek liste ile gerçekleşen genel kurulda İzmir Parcar OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığına Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun yeniden seçildi. Mahmut Ünlüsoy başkanlığındaki yönetim kurulunda ise Güner Galipoğlu, Ali Gevşek, Abdulvahap Olgun ve Cengiz Ünerdem yer aldı. Denetim kurulu üyeliklerine ise Şener Gençer ve Mustafa Kemal Yapan seçildi.