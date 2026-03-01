PANELDER’ de, Celalettin Hakan Katırcı Güven tazeledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’de çatı, cephe ve yalıtım sektörünün geliştirilmesi amacıyla, çalışmalarını başarıyla sürdüren PANELDER’in olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurulda PANELDER 5. dönem Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, başkanlığı boyunca Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaşarak, “PANELDER yönetim kurulu olarak yaptığımız çalışmalarla üye sayımızı arttırdık. Kamu kurumlarıyla sektörümüzle ilgili görüş alışverişlerinde bulunduk. Yeni dönemimizde, yönetim kurulu olarak daha güzel faaliyetlere imza atarak derneğimizi daha ileriye taşıyarak büyüteceğiz. Sektörümüzün sesi olmaya ve yaşadığı sorunların çözümü noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Olağan genel kurulumuza katılanlara ve destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Genel sekreter Yusuf Güven, üç yıllık dönemi kapsayan faaliyetlerle ilgili sunum yaptı. Dernek tüzüğünde değişecek maddeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ikinci bölümünde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu seçiminde, 3 yıl süreyle görev alacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda Celalettin Hakan Katırcı’yı yeniden başkanlığa seçti.

PANELDER’in yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşuyor;