PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu: 3 yılda 3 milyar 855 milyon TL’lik iyileşme sağladık

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Görev süresi boyunca çiftçilere can suyu olacak projeleri bir bir hayata geçiren PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kurumun mali tablosu ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

“Biz bol keseden atmiyoruz, rakamlarla konuşuyoruz”

2023-2024 yıllarında şirketlerin önemli ihracat rakamlarına ulaştığı bilgisini paylaşan Başkan Erkoyuncu, “2023’ yılında ihracat rakamımız 120 milyon 253 bin dolar ve 2024 yılı ilk 6 ayında ise ihracat rakamımız 77 milyon 236 bin dolar olarak gerçekleşti. Bahsettikleri gibi şirketlerimizin kötü gidişatı söz konusu değildir. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2023” araştırması sonucunda Konya Şeker, 63’üncü sıradan 52’inci sıraya yükseldi. Yine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl gerçekleştirilen, “İlk 1000 İhracatçı” Araştırma raporunda Konya Şeker genel ihracat listesinde bir önceki yıla göre, ihracat rakamında yüzde 10'dan fazla artışla 319.sırada yer aldı. Sektörel sıralamada Türkiye genelinde 27. sırada yer alan Konya Şeker, sektörünün de Konya birincisi oldu. Biz bol keseden atmıyoruz, rakamlar ve araştırma sonuçları Konya Şeker’in geldiği noktayı gösteriyor” dedi.

“Ödenemeyen durumda olan borçlari yapilandirdik”

2022 yılı öncesi ödenemeyen durumda olan gıda ve enerji borçlarının göreve geldiği günden itibaren ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun uğraş ve çabalar sonucu ödenir duruma getirildiği bilgisini paylaşan Başkan Erkoyuncu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle gıda ve enerji grubunda ödenemeyen durumda olan borçlarımız mevcuttu. Enerjinin 2021 yılında 1 Milyar Dolar borcu varken Soma Termik Santral tarafında yapılandırma taksitleri günü gününe ödenmeye başlandı. Ve günümüz toplam borcu 974 milyon Dolara düştü. Bu borcun %73'ü Kangal tarafında Türk lirasına çevirerek yüksek faiz oranlarının bulunduğu piyasa şartlarına nazaran çok çok uygun bir faizle yapılandırıldı. Bütün bunların yanında Kangal Termik Santral baca gazı arıtma yatırımını başlattık. 54 Milyon Dolarlık yatırımın 19 Milyon Dolarını ödeyerek inşaata başladık. Kalan kısmının finansmanı da hazır durumdadır. Ekibimizle birlikte gerçekten yoğun bir gayret içerisinde bulunduk” şeklinde konuştu.

“Gıda ve enerji grubumuzun bankalara ödenmemiş vakti geçmiş bir kuruş borcu yoktur”

Gıda ve enerji grubunun yapılandırılmasıyla alakalı görüşmelerde, gösterdikleri teveccühten dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Başkan Erkoyuncu sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi, “Gıda grubunun içinde bulunduğu dar boğazdan çıkmasını sağlayacak ve büyük nefes aldıracak olan finansal yapılandırma, akabinde Kangal Termik Santral borçlarını da aynı şartlarda yapılandırılmasında Cumhurbaşkanlığı nezdinde yaptığımız girişimlerin olumlu sonuç vermesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, taleplerimizi makul görüp grubumuza güvenerek çok uygun şartlarda bu yapılandırma imkanını sağlayan Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ve tüm kredi veren diğer banka genel müdür ve yöneticilerine eli nasırlı üreticilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla gıda ve enerji grubumuzun bankalara ödenmemiş vakti geçmiş bir kuruş borcu yoktur.”