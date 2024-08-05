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PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu'dan teşekkür mesajı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gerçekleştirilen 72. Seçimli Olağan Genel Kurul sonrasında yönetim kurulu adına bir teşekkür mesajı yayınladı.

Haber Merkezi
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PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu'dan teşekkür mesajı
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu,  tarihinin rekor katılımıyla gerçekleştirilen 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu dolayısıyla yönetim kurulu adına teşekkür açıklamasında bulundu.

“Her türlü katkıya kapımız açık”

Yapılan açıklamada gösterilen ilgi ve alaka dolayısıyla memnuniyetlerini ifade eden Başkan Erkoyuncu, tüm üretici ortaklarına teşekkürlerini sundu.  Yapılan açıklamanın devamında; "Kooperatifimizin genel kurul tarihinin en kalabalık üye katılımı ile yapılan seçimli genel kurulumuz tam bir demokrasi şöleni ve demokratik yarışa sahne olmuştur. Bu büyük kurumun geleceği adına irade gösteren tercihini hangi adaya yapmış olursa olsun katılım sağlayan 23 Bin 124 üyemizin her birine ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyorum.  Genel kurul süresince yasal kontrol ve koordinasyonu sağlayan devlet görevlilerine, genel asayişi sağlayan emniyet mensuplarımıza, kayıt kabul ve yardımcı hizmetlerde görev alan tüm çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hizmet yarışında ben de varım diyerek bu büyük sorumluluğu almak için aday olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor,  kurumlarımızın inkişafı adına verecekleri her türlü katkıya gönlümüzün de kapımızın da açık olduğunu belirtmek istiyorum. Genel kurulumuzun sonuçlanmasından bugüne kadar ziyaret ederek, arayarak, mesaj göndererek hayırlı olsun dileklerini ileten tüm sevenlerimize de kooperatifimiz ve yönetim kurulu adına ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Önümüzdeki dönemde de eli nasırlı çiftçimizin bize verdiği bu güçle onların alın teri için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur. Hep beraber yürüdüğümüz bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerine yer verildi.

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