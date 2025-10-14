PANKOBİRLİK ve Selçuk Üniversitesi’nden tarihi başarı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Şeker ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin düzenlediği, PANKOBİRLİK ile Selçuk Üniversitesi'nin geliştirdiği yerli pancar tohumu ve şeker pancarı ‘Tarla Günü’ programı, Çumra Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Programa; Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, Prof. Dr. Rahim Ada, Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, TSÜAB ve ECOSA Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, PANKOBİRLİK temsilcileri, öğretim üyeleri, kooperatif birlik başkanları, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Selçuk Üniversitesi ile PANKOBİRLİK’in ortak çalışması sonucu geliştirilen yerli şeker pancarı tohumunun dışa bağımlılıktan kurtulmak adına önemli bir hamle olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Başkan Erkoyuncu, şeker pancarı tohumunun geliştirilmesinin son derece zor olduğunu belirterek, “Şeker pancarı tohumu yaklaşık 14 yılda bir geliştirilebiliyor. Türkiye yerli ve milli tohum konusunda gözle görülür bir mesafa alsa da küresel ölçekte arzuladığımız noktaya gelemedik. Selçuk Üniversitesi’nin bu zorlu alanda önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Erkoyuncu, “Hocalarımız en zor tohumlardan biri olan şeker pancarı tohumunu üretmeyi başardılar. Başta kıymetli hocamız Prof. Dr. Rahim Ada olmak üzere emeği geçen tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yerli tohum milli bir meseledir”

Yerli tohumun sadece bir tarım girdisi değil, bir milli mesele olduğunu dile getiren Erkoyuncu, konuşmasına şöyle devam etti: “Çiftçi ektiği ürünü 100 liraya satıyor ama aynı çiftçi kendi tarlasında yetiştirdiği tohumu 1000 liraya alıyor. Bu, üretici için kabul edilemez bir durum. Tohumda dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor.”

Conviso Tohuma yerli alternatif geliyor

PANKOBİRLİK olarak ayçiçeği tohumunda yerli çeşitler geliştirdiklerini ve bu tohumların artık piyasadaki yabancı tohumlarla rekabet edebilecek düzeye geldiğini belirten Erkoyuncu, mısırda ise çalışmaların sürdüğünü söyledi. Erkoyuncu ayrıca, son dönemde yaygınlaşan “Convıso” teknolojisine de değinerek şu ifadeleri kullandı: “Yaptığımız araştırmalarda gördük ki bu işin sırrı sadece tohumda değil, o tohumu akıllı hale getiren ilaçta. Bu alanda da çalışmalara başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı ortak çalışmalarla bu farkı kapatacağız.”

“Islah çalışmaları hız kazanmalı”

Selçuk Üniversitesi’nde geliştirilen 5 farklı şeker pancarı tohumunun büyük bir başarı olduğunu belirten Erkoyuncu, diğer ürünlerde de yerli ıslah çalışmalarının hız kazanması gerektiğini vurgulayarak, “Hububat ürünlerinde de ıslah çalışmalarımız var. Bu da bir milli güvenlik meselesidir. Allah korusun, bir savaş ya da küresel bir kriz durumunda kendi tohumumuzu üretemezsek bu çok büyük bir zaaf olur” ifadelerine yer verdi.

Selçuk Üniversitesi’nden yerli şeker pancarı tohumunda tarihi başarı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahim Ada ise konuşmasında Türkiye’de şeker pancarı üretiminde yerli tohum geliştirme sürecinde önemli bir adım attıklarını belirtti.

Ada, şu anda Türkiye’de üretilen şeker pancarının tamamının Alman, Fransız ve Amerikan menşeli firmalar tarafından geliştirilen tohumlarla üretildiğini hatırlatarak, “Bu alanda bir oyuncu olabilmek adına üniversiteler ve farklı kuruluşlarla uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Biz de 20 yıldır bu çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Yerli tohum geliştirme sürecinin olgunluk aşamasına ulaşmasıyla birlikte PANKOBİRLİK’in projeye sahip çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Ada, “PANKOBİRLİK, bizim geliştirdiğimiz tohum adaylarına güçlü bir destek verdi ve iş birliğiyle bu yolda önemli mesafe kat ettik. 2023 yılında 5 şeker pancarı çeşidinin tescil başvurusunu yaptık ve üretim izinlerini aldık. Yeni geliştirilen pancar çeşitlerimiz uluslararası standartlardadır. Bu sisteme dahil olan dünyadaki en ileri çalışmalarla rekabet edecek çeşitleri geliştirdiğimize inanıyoruz. Çeşitli bölgelerde çiftçi denemelerimiz sürüyor ve devam edecek” diye konuştu.

Yeni yerli pancar çeşitlerinin Selçuk ZF, Ada, Pars, Pamir ve Batur olarak adlandırıldığını aktaran Prof. Dr. Ada, “Çiftçilerimize elimizden gelen desteği verecek, onları yönlendireceğiz. Bu süreçte büyük destekleri için PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya, çiftçilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Türk Tarımında bağımsızlık yolunda atılmış büyük bir adım”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ise konuşmasında çalışmanın Türk tarımı açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Bayramoğlu, programın mütevazı bir etkinlik gibi görünmesine rağmen, gelecekte Türkiye tarımına sağlayacağı katkının çok büyük olacağını vurguladı. Bayramoğlu, “Bugün burada, Selçuk Üniversitesi ve PANKOBİRLİK tarafından geliştirilen şeker pancarı tohumunun hasat gününde bir aradayız. Özellikle mütevazı kavramını bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü bugün yapılanların, gelecekte Türk tarımına ne kadar büyük katkı sağlayacağını zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Rahim Hocamızın ve arkadaşlarının bu süreçte ne kadar gayretli olduklarını yakından biliyorum. Bu çalışma, gelecekte insanlık için de çok büyük bir adım olarak görülecek. Bu önemli çalışmada emeği geçen başta Prof. Dr. Rahim Ada’ya, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya ve PANKOBİRLİK çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Milli tohum çalışmaları, gıda güvenliğinin teminatıdır”

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, gıda güvenliğinin sağlanmasında bitkisel üretimin ve üretimin temeli olan tohumun stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yazar, “Tohumculuğun temelinde ıslah çalışmaları yer alıyor. Milli çeşitlerin geliştirilmesi, hem ülkemizin hem de ıslahçıların önünü açacak. Selçuk Üniversitesi ile PANKOBİRLİK’in iş birliği çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilen milli çeşitlerin ülkeye hayırlı olmasını diyorum” dedi.

“Şeker pancarında bir başarıya imza atıldı”

TSÜAB ve ECOSA Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, Türk tohumculuk sektörünün gururla bahsedilecek bir noktaya geldiğini belirtti. Gençer, “Sektör olarak 100’den fazla ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Belli ürün gruplarında eksiklerimiz vardı, bunlardan biri de şeker pancarıydı. Şeker pancarında bugün bir başarıya imza atıldı. Şeker pancarı tohumunda başarıya ulaşılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve bilim insanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.