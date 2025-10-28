Papa’nın İznik ziyareti Bursa’yı inanç turizminin yeni merkezi yapacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk dış resmi ziyaretini 27-30 Kasım'da Türkiye'ye yapacak. Seyahat programının detayları henüz açıklanmasa da Papa 14. Leo'nun Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü vesilesiyle İznik'e bir hac ziyareti de yapması bekleniyor. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, kentin sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin turizme daha güçlü biçimde kazandırılması gerektiğini belirterek, özellikle inanç ve kültür turizminin önümüzdeki dönemde Bursa’ya büyük fırsatlar sunacağını söyledi. Özer, Kasım ayında Papa’nın İznik’e gerçekleştireceği ziyaretin bu anlamda tarihi bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Kamil Özer, “İznik Konsili’nin 1.700’üncü yılı nedeniyle Papa’nın katılımıyla orada bir ayin planlanıyor. Bu, İznik’in uluslararası inanç turizmi açısından yeni bir merkez haline gelmesini sağlayacak. Şu anda bile her hafta 300-500 civarında yabancı ziyaretçi İznik’i görmek için geliyor. Bu ilgi, önümüzdeki dönemde katlanarak artacak” dedi.

700’üncüYılda Osmanlı payitahtlarına büyük fırsat

Özer, Bursa ve çevresinin Osmanlı’nın doğuşuna tanıklık etmiş kadim şehirler olduğunu hatırlatarak, 2026’da kutlanacak Osmanlı’nın 700. Yılının da önemli bir tanıtım ve turizmde canlanma potansiyeli taşıdığını vurguladı. Özer, “Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir’i içine alan bu bölge Osmanlı’nın kuruluş coğrafyası. Eğer 700. yıl etkinliklerini doğru planlayabilirsek, hem yurtiçi hem yurtdışından çok ciddi bir ziyaretçi akını gerçekleşebilir” diye konuştu.

Uludağ ve termal kaynaklar turizmin itici gücü olabilir

Kış turizminin hâlâ Bursa’nın en önemli konaklama kalemlerinden biri olduğunu ifade eden Kamil Özer, Uludağ’daki planlamaların tamamlanmasıyla bölgenin sadece kayak merkezi değil, spor kampları için de cazibe merkezi haline geleceğini belirtti. Özer, “Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu. 1800 metre rakımda sporcuların antrenman yapabileceği tesisler planlanıyor. Bu gerçekleşirse, Bursa spor turizminde de ciddi bir atılım yapacak” değerlendrimesini yaptı. Bursa’nın köklü termal mirasına da değinen Özer, Oylat ve Tümbüldek kaplıcalarının doğru yatırımlarla Afyon veya Pamukkale ayarında bir çekim merkezi olabileceğini söyledi. Bursa’nın bugün yılda 2 milyon civarında konaklamalı turiste ev sahipliği yaptığını, yıl sonu itibarıyla bu sayının 2,5–3 milyona ulaştığını belirten Özer, günübirlik ziyaretlerin ise 5 milyona yaklaştığını söyledi. Ancak Özer, asıl hedefin bu ziyaretleri kalıcı konaklamaya dönüştürmek olduğunu dile getirdi.