Para yelken, Mersin Marina’da rüzgârla buluştu

Mersin Marina, para yelken sporunu Mersin’in rüzgârıyla buluşturdu. 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’nın para yelken müsabakaları ile son bulan takvimde, sporun birleştirici gücü bir kez daha gösterildi.

Mersin Marina, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2025 Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen karada teorik; denizde ise pratik ve taktiksel antrenmanların yer aldığı Para Yelken Gelişim Kamplarına, 15-17 ve 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yaptı. Gelişim kamplarını 08-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 5 kulüpten 17 yelkencinin katılımıyla renkli bir şölen oluşturan 2025 TYF Para Yelken Türkiye Şampiyonası izledi. Şampiyona sonunda ilan edilen engelli yelken milli takımı ülkemizi; 18-25 Ekim tarihleri arasında Mersin’de 5 kıtadan 26 ülkeden, yaklaşık 400’ü sporcu toplam 600’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’nın para yelken yarışlarında temsil etti. Mersin Marina’dan başlatılan yarışlarında 9 ülkeden 18 sporcu, dört gün boyunca Akdeniz’in rüzgârıyla buluştu.

2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları sonunda milli sporcumuz Büşra Nur Çelik kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken, Miray Ulaş gümüş madalyanın sahibi oldu. Para yelken kategorisi Mersin Marina’dan Akdeniz’e, sporun birleştirici gücü ise Mersin’den tüm dünyaya bir kez daha yayıldı.

