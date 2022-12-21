Parke tesisi deneme üretimine başladı

SAMSUN - Göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşüm projeleriyle, çağdaş yollarla, kavşaklarla, altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla, Samsun'a yeni bir çehre kazandırma yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tasarruflarıyla belediye öz kaynaklarını da halkın hizmetinde harcıyor. Modern ve son teknolojiyle güçlendirilerek revize edilen şantiyelerde asfaltını, santralleri ile betonunu tamamen kendi öz kaynaklarıyla üreten Büyükşehir Belediyesi büyük bir tasarruf sağlıyor.

Kendi parke ve borusunu da üretmek için yola koyulan Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde fabrika inşa etti. Ful otomatik olup el değmeden 8 saatte 1600 metretül(mtül) parke taşı üretme kapasitesine sahip fabrika, deneme üretimine başladı. Ayrıca beton boru üretilen fabrikada 8 saatte 250 adet 300 mm çapında, 1.5 ve 2 metre boyunda beton borular üretilecek.

Kısa sürede hizmet vermeye başlayacak

Kısa sürede hizmete başlayacaklarını dile getiren Başkan Demir, “Samsun için üreteceğiz sloganıyla yola çıktık. Hemşehrilerimize her alanda hizmet için yola koyulduk. Milletin bir kuruş parasının boşa harcanmasına müsaade etmeyeceğimize söz verdik. O yüzden çalışmalarımızı yaparken en karlı hangisi ise şehrimiz için onu tercih ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Kendi fabrikalarımız ile Samsun'umuzun ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturuyoruz ve kendi tesislerimizde çok daha ucuza mal etmiş oluyoruz. Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi'nde de deneme üretimlerimiz başladı. Hem şehrimize hem de bölgemize hizmet vereceğiz. Kısa süre içerisinde inşallah seri üretime geçeceğiz. Artık tüm hizmet alanlarımızda kendi imalatımız olan asfaltı, betonu, parke taşlarını kullanıyoruz" diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk

7 milyon lira sözleşme bedelli ve Karadeniz Bölgesi'nde ilk olan Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi renkli, normal ve dekoratif kilit parke bordur üretimi ile beton altyapı elemanlarının tamamının üretimini yapacak. Şimdiye kadar dışarıdan alımı yapılan borular bu fabrikayla çok daha ucuza mal edilecek. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda istenilen çaplarda boru üretimi ile parke taşı üretecek fabrikanın önümüzdeki aylarda seri üretime geçeceği ifade edildi.