PASSAD’dan doğaya paslanmaz çelik çözümü

Kocaeli

Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği(PASSAD) Türkiye’de paslanmaz çelik pazarının büyümesi ve gelişmesi, yeni ve ileri teknolojinin yaygınlaştırılması, çevre ve insan sağlığı alanında uygulamaların çoğaltılması, sürdürülebilirlik, sektörel bilgi, veri kalitesinin geliştirilmesi ve Türkiye paslanmaz çelik sektörünün dünya pazarındaki payının artması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. PASSAD, kurulduğu günden bu yana paslanmaz çeliğin kullanım alanını artırmak ve ülkemize yenilik getirecek projelere öncülük etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. PASSAD, hijyen ve sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlarda paslanmaz çeliğin rolüne dikkat çekerek bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

PASSAD Genel Sekreteri Dr. Erdem Şireli, suyun hayatın vazgeçilmez bir kaynağı olduğunu vurgulayarak, içme suyu depolarında paslanmaz çelik kullanımının sağlık açışından bir zorunluluk olması gerektiğini belirtti. Gelişmiş ülkelerdeki örnek uygulamalara dikkat çeken Şireli, hijyen standartlarının en üst seviyede tutulması gereken bu alanda paslanmaz çeliğin ideal bir malzeme olduğunu ifade etti.

Dr. Erdem Şireli, “Paslanmaz çelik, uzun ömürlü yapısı, korozyona karşı dayanıklılığı ve kimyasal temizlik malzemelerine ihtiyaç duymadan kolayca temizlenebilme özelliği ile öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde suyun kalitesini koruyarak, güvenli bir depolama ortamı sağlıyor.” dedi.

Paslanmaz çelik sürdürülebilirliğiyle öne çıkıyor

Günümüzde paslanmaz çelik, yalnızca sağlık açısından değil sürdürülebilir ve çevre dostu olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Uzun ömre sahip olan paslanmaz çelik, tekrar kullanılması ile doğa dostu ve sürdürülebilir bir seçenek olarak tercih edilmekte. Paslanmaz çeliğin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Erdem Şireli, “Uzun kullanım ömrü ve çevresel etkileri azaltan özellikleriyle paslanmaz çelik, su kaynaklarının korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor" dedi.

Su depolamasındapaslanmaz çelik standart olmalı

Gelişmiş ülkelerde içme suyu depolama tanklarında paslanmaz çelik kullanımının zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Şireli, Türkiye’de bu alanda yasal düzenlemelerin eksikliğine dikkat çekerek. “Ülkemizde de içme suyu depolamasında yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Paslanmaz çeliğin halk sağlığı ve çevre açısından sağladığı faydalar göz önünde bulundurularak içme suyu depolama alanlarında bir standart olarak benimsenmeli” dedi.

Su depolama alanlarında paslanmaz çeliğin kullanımının toplum sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak açısından kritik olduğunu ifade eden Şireli, yetkilileri bu konuda düzenleme yapmaya çağırdı.

PASSAD sektör paydaşlarını çalışma grubuna davet etti

Paslanmaz çelik sektörünün gelişimi ve kamu yararına çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren Paslanmaz Çelik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASSAD), sektördeki tüm paydaşları yeni bir çalışma grubuna katılmaya davet etti.

PASSAD Genel Sekreteri Dr. Erdem Şireli, Paslanmaz Çelik Su Tankı Çalışma Grubu’nun önemine vurgu yaparak, “Hayati öneme sahip içme suyunun daha hijyenik ve sürdürülebilir şartlarda depolanması son derece kritik bir konudur. Paslanmaz çelik su tankları çalışma grubu ile sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek hem insan sağlığına hem de sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayabiliriz. Geleceğimizi güvence altına alacak adımları hep birlikte atmalıyız” dedi.

Dr. ErdemŞireli, bu çalışma grubuna katkı sunmak isteyen şirketlerin, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin 31 Mart 2025 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta göndererek başvuruda bulunabileceklerini belirtti.