Pastavilla, dünyanın en büyük üretim hattını kurdu

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Pastavilla, bu yıl 25 Ekim Dünya Makarna Günü’ne özel hazırladığı reklam am kampanyasında “Hep Aklımda” slologanıyla tüketicisiyle buluşuyor. Makarnanın sadece bir yemek değil, akla kla düştü mü bir daha çıkmayan bir tutku tku olduğunu vurgulayan kampanya; “SıSıcak bir sohbetin tam ortasında, derrsin en zor sorusunda, toplantının en n kritik anında hep aklımda!” diyerek k hayatın farklı anlarında kendine nasıl yer bulduğunu dikkat çekici bir dille anlatıyor.



Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, “Bu yılki kampanyamızda ‘Hep Aklımda’ söylemimizi daha da genişlettik. Makarnanın yalnızca acıktığımızda değil, hayatın her anında akla düşen bir lezzet olduğunu göstermek istedik. İster zorlu bir derste, ister yo- ğun bir iş toplantısında ya da samimi mi bir sohbette olsun; makarna birinin n aklına bir kere düştüyse, o günü yeemeden geçirebileceğini düşünmüyoorum. Makarna hiçbir zaman sadece ce bir ‘yemek’ olarak karşımıza çıkmımıyor; kurulan sıcak bağların, sohbetlerin ve keyifli paylaşımların da ortak noktası. Bazen en mutlu anların kutlaması, bazen de sıradan bir güne keyif katan lezzetli bir seçenek. Biz de Pastavilla olarak, hayatın her anında hep aklınızda olmaktan mutluluk duyuyor; 25 Ekim Dünya Makarna Günü’nüzü kutluyoruz!” dedi.



İkinci kez “En Kaliteli Makarna Üreticisi” seçildi

Pastavilla’nın inovasyon ve kalite odağını koruyarak lezzet yolculuğunu sürdürdüğünü dile getiren Arslan, “Klasik serisiyle tüketicinin alışkın olduğu geleneksel tatları sunarken, Serie Speciale çatısı altındaki Bronz Kalıp makarnalar, glutensiz Veggipasta ve kendiliğinden porsiyonlara ayrılmış Bundle Spaghetti gibi yenilikçi ürünleriyle farklı damak zevklerine hitap ediyor. Minik makarnaseverler için geliştirilen Pastavilla Junior Serisi ise uzay ve rakamlar aracılığıyla öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. Ürün çeşitliliği ve inovatif yaklaşımıyla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da adından söz ettiren Pastavilla, dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden ICERTIAS tarafından yürütülen QUDAL – Quality Medal sertifika programı kapsamında üst üste ikinci kez “En Kaliteli Makarna Üreticisi” seçildi. Tüketici oylarıyla belirlenen bu prestijli ödül, Pastavilla’nın kalite ve güven konusundaki istikrarını bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.



“Türkiye’nin ilk devlet onaylı Ar-Ge laboratuvarına sahibiz”

Arslan, yenilikçiliği kurum kültürünün merkezine koyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en fazla sertifikaya sahip makarna üreticisiyiz ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk devlet onaylı Ar-Ge laboratuvarına sahibiz. Buradan aldığımız güçle, makarna üretiminde inovasyonun öncüsü olmayı sürdürüyoruz. 2025 yılı için en büyük yatırımımız saatte 6 ton makarna üretebilen ve şu an dünyanın en büyük hattı olan yeni üretim hattımız oldu. Bu yatırımla üretim kapasitemizi yüzde 40 artırmayı hedefliyor, pazarda kimsede olmayan, ilk ve tek sayılacak ürünler üzerinde çalışıyoruz. Premium segmentte pazar lideri olarak, değişen beslenme alışkanlıklarını ve yeni trendleri titizlikle takip ediyoruz. Ar-Ge gücümüz sayesinde her damak zevkine ve her yaşam tarzına uygun ürünler geliştirmeye devam edecek, makarna severlerin hep aklında olmayı sürdüreceğiz.”