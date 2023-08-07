Patlamaya dair ilk bulgular buğday tozu sıkışması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti.

İlk değerlendirmelerin buğday tozu sıkışması olduğunu anlatan Yavuz, "Şu anki ilk değerlendirmemiz buğday tozu sıkışması bu sektörde olabilecek sebeplerden bir tanesi ve öyle görünüyor şu anda. Mutlaka olay yeri inceleme ekiplerimiz olayı tüm yönleriyle araştırır. Değerlendirmemiz bizim şu anda bu yönde, emareleri de bunu gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, bölgedeki diğer siloların tehlike altında olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Hava sıcaklıkları olağanüstü bir şekilde 40 dereceleri bulan sıcaklarla karşı karşıyayız. Biz tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz. Meydana gelen hadise liman kaynaklı değil. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıyoruz. Bu olay hakikatten hepimizi üzdü ama bahsettiğimiz havalandırma ve soğutma sistemleri bu işin bir parçası orada bizim 60 silomuz var. Gerekli güvenlik tedbirleri ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Etrafta herhangi bir risk oluşmaması bakımından da güvenlik tedbirleri konusunda ekiplerimiz sahada çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Patlamada yaralananlar hakkında bilgi veren Yazuz, "Şu an itibarıyla 12 kardeşimizin büyük kısmının durumları iyi, 3 kardeşimizin durumu ise biraz daha ağır"