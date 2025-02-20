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Patronlar kara kara düşünüyor... İşverenlerin büyük çoğunluğu yerli iş gücü bulamıyor!

Türkiye’deki işverenlerin yüzde 75’inin yerli iş gücüne erişim sorunu yaşadığını bildiren MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, göçmen iş gücünden yararlanma konusunda destek beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Patronlar kara kara düşünüyor... İşverenlerin büyük çoğunluğu yerli iş gücü bulamıyor!
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MERSİN/EKONOMİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, katıldığı bir televizyon programında Mersin’deki göç olgusunu değerlendirdi. Göçün bir tehdit değil, doğru yönetildiğinde bir fırsat olduğunu belirten Kayan, Avrupa’nın tarım, sanayi ve ticarette göç politikaları sayesinde büyüdüğüne dikkat çekerek, Türkiye’nin de yerel ve uluslararası alanda kabul gören bir göç politikasına ihtiyaç duyduğunu aktardı. Türkiye genelinde ekonomik katkı ve iş gücü potansiyeli üzerine yapılan araştırmalardan çıkan sonuçları paylaşan Kayan, “Türkiye’deki işverenlerin yüzde 75’inin yerli iş gücü bulma zorluğu yaşadığı ve göçmen iş gücünden yararlanma konusunda destek bekledikleri belirtiliyor. Bu bağlamda, geçici koruma altındaki göçmenlerin çalışma izinlerinin kolaylaştırılması ve mesleki eğitim programlarının devreye alınması gerekmektedir. Göçün toplumsal ve ekonomik açıdan büyük bir potansiyel barındırdığını ve bunun hayata geçirilmesinin entegre politikalar ve toplumun tüm kesimlerinin iş birliği ile mümkün olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin göç yönetiminde bütüncül bir anlayışa ihtiyacı olduğu ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde örnek olabilecek bir model geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün Türkiye için yeni fırsatlar doğuracağını vurgulayan Kayan, MÜSİAD’ın geçtiğimiz ay Gaziantep’te düzenlediği Türkiye-Suriye İş Zirvesi ile ilgili olarak, “Etkinlik, yaklaşık 700 Suriyeli ve bin Türk iş insanını buluşturdu. Göçmenlerin ekonomiye katkılarını artırmayı, toplumsal uyumu güçlendirmeyi ve uluslararası iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

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