‘Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi E-Ticaret Eğitim Programı’ tanıtıldı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş dünyasına rehberlik eden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa’da ticaretin kalbini oluşturan ‘Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin dijital dönüşümü için çalışmalarına hız veren BTSO, bölge esnafını küresel vitrine taşımak amacıyla e-ticaret eğitim programları hazırladı. Oda Hizmet Binası’nda ‘Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi E-Ticaret Eğitim Programı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıyla birlikte ayrıca Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen ve BTSO’nun paydaşları arasında yer aldığı “Genç Dijital Girişimcilik Akademisi” 5’inci dönem sertifika töreni düzenlendi.

“Yeni dünyaya uyum sağlamalıyız”

Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, hem geçmişin birikimini hem de geleceğin vizyonunu bir araya getiren iki önemli proje kapsamında bir araya geldiklerini söyledi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin, yalnızca Bursa’nın değil, Anadolu’nun ticaret tarihinde özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Özen, “Bu bölge, yüzyıllar boyunca hem ekonomik hareketliliğin hem de sosyal dayanışmanın merkezi olmuştur. Ancak zaman değişiyor. Ticaretin kuralları yeniden yazılıyor. E-ticaretin küresel hacmi geçtiğimiz yıl 6,3 trilyon doları aştı. Ülkemizde de e-ticaret sektöründe her yıl yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme gerçekleşiyor. Bu dönüşüm, ticaretin sınırlarını kaldırırken, internete erişimin olduğu her noktayı bir pazar yerine dönüştürüyor. Bu nedenle, Odamızın da filizlendiği yer olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki işletmelerimizin yeni dünyaya uyum yeteneklerini hızla geliştirmek durumundayız” dedi.

Kentteki ticaretin kalbini oluşturan bölgedeki işletmelerin vitrinlerinin, sadece kapıların önüyle sınırlanmaması gerektiğini belirten Özen, “Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi E-Ticaret Eğitim Programı kapsamında Trendyol, Hepsiburada, Amazon ve Ozon gibi e-ticaret ve e-ihracat alanında sadece ülkemizde değil, dünyada da öncü firmalarla önemli işbirlikleri oluşturduk. İhracat yapmayı hedefleyen, e-Ticaret veya e-İhracat hacmini artırmak isteyen bölge esnafımız, yaklaşık 12 haftalık uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim programından faydalanacak. Ahilik geleneğimizi bu eğitimlerin de katkısıyla yeni nesil teknolojilerle ve dijital araçlarla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.

“Payitaht çarşılar ticaret ve sanayinin başlangıcıdır”

Genç Dijital Girişimcilik Akademisi Projesi 5. Dönem Finali’nden önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise “5 yıl önce kurduğumuz Kollektif Kariyer Merkezi’nin meyvelerini bugün toplamaya başladık. Sahadan aldığımız talepler karşısında şehrimizdeki 2 üniversite ile sanayi ve ticaret odalarıyla görüşecek bizim de artık bu projelerin içinde olmamız gerektiğinin kararını verdik. BTSO’nun mottosu ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür.’ Bu doğrultuda hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Kurumlarımızın işbirlikleriyle bu projelerimizi daha da büyüterek sürdüreceğimize ve Bursa’nın büyümesine katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş de “Bu projede BTSO’nun öncülüğü büyük bir fark oluşturuyor. Ticaret olmadan sanayiden söz etmek mümkün değil. Payitaht çarşılar ticaret ve sanayinin başlangıç noktalarıdır” ifadelerini kullandı.