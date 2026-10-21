PEAK Metalurji’den mühendislik ve tedarik odaklı büyüme

ERHAN BEDİR / BURSA

Döküm sanayisine yönelik metalurji sarf malzemeleri ve teknik çözümler sunan PEAK Metalurji, geniş ürün portföyüyle dökümhanelerin tedarik ve maliyet yönetimine odaklanıyor. Karbon ürünleri, taşlama ve aşındırıcılar, refrakter malzemeler, reçine ve döküm boyalarının yanı sıra soğuk kaynak teknolojilerinde de faaliyet gösteren şirket, alternatif ürün tedariki ve teknik mühendislik desteğiyle sanayicinin üretim süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor. 2024 yılında Bursa’da kurulan ve kısa sürede sektörde tüm Türkiye tarafından tanınan bir firmaya dönüşen PEAK Metalurji’nin yeni hedefi ise ihracata yönelmek. Döküm sektöründeki meslek hayatına 2010 yılında başladığını söyleyen PEAK Metalurji Genel Müdürü Kadir Bıyık, Döktaş, Foseco ve ASK Chemicals gibi sektörün önemli firmalarında edindiği tecrübe ve deneyim sayesinde 2024 yılında kendi firması PEAK Metalurji’yi kurduğunu söyledi.

“Maliyet, kalite ve finansman dengesi rekabeti zorluyor”

Küresel pazarlarda artan kapasite fazlası ve fiyat baskısı, Türkiye döküm sektöründe rekabet koşullarını yeniden şekillendiriyor. Özellikle Çin’in üretim fazlasını değerlendirmek amacıyla sunduğu rekabetçi fiyatlar, yerli tedarikçileri maliyet, kalite ve finansman dengesini yeniden kurmaya zorluyor. Genel Müdürü Kadir Bıyık, sektörde yaşanan dönüşümün yalnızca satış fiyatlarıyla açıklanamayacağını belirterek, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından finansman yönetiminin belirleyici hale geldiğini söyledi. PEAK Metalurji’nin doğrudan üretim yapmadığını, Türkiye’deki dökümhanelere yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerin ürünlerini ulaştırdığını anlatan Bıyık, şirketin yalnızca malzeme satışıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. Teknik destek, ürün adaptasyonu ve maliyet avantajı sağlayabilecek alternatiflerin geliştirilmesinin iş modelinin önemli parçaları olduğunu belirten Bıyık, “Dökümhanelerin kullandığı ürünlerde hem teknik anlamda hizmet veriyoruz hem de daha uygun maliyetli alternatifleri üretim süreçlerine adapte etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Soğuk kaynak teknolojisi için Daimet ile iş birliği”

Çin de iş birliği içinde bulunan firmalar dışında İspanya ve Almanya merkezli firmalar ile sağlanan iş birliği kapsamında daha üst segment karbon ürünleri de Türkiye pazarına sunuluyor. Konya merkezli AE Asref Refeakter ile yapılan çalışmalarla refrakter ürünlerin farklı dökümhanelerde kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bıyık, ayrıca döküm parçalarındaki belirli yüzey kusurlarının giderilmesine yönelik soğuk kaynak teknolojisi için Dymet ile iş birliği yaptıklarını, reçine grubunda ise Gentaş Kimya ile çalıştıklarını söyledi. Yeni ürün gruplarının pazara kazandırılmasıyla şirketin müşteri tabanını genişletmeye odaklandığını kaydetti. Küresel krizlerin artık gündelik hayatın bir parçası haline dönüştüğüne dikkat çeken Bıyık, “Krizlerle yaşamayı ülke olarak öğrendik. Bizi farklı kılacak şey krizleri fırsatlara dönüştürmek olmalı” şeklinde konuştu.

“2027 hedefi ihracata açılmak”

PEAK Metalurji’nin mevcut aşamada ihracat gerçekleştirmediğini belirten Bıyık, yurt dışı pazarlara açılmayı şirketin öncelikli hedefleri arasına aldıklarını söyledi. Mısır ve Almanya pazarından bazı ürün gruplarına yönelik talepler aldıklarını ifade eden Bıyık, 2026 yılında ihracatın başlamasının zor göründüğünü, 2027’de ise ilk adımların atılmasını hedeflediklerini kaydetti. İhracatın yalnızca yeni pazarlara satış yapmak anlamına gelmediğini vurgulayan Bıyık, uygun finansman kaynaklarına erişimin de bu hedefte etkili olduğunu belirtti. Şirketin büyüme planında ihracat finansmanı olanaklarının önemli yer tuttuğunu ifade eden Bıyık, “İhracat yapmak istiyoruz, yalnızca satış yapmak için değil, farklı finansman imkânlarını da değerlendirebilmek için istiyoruz. İşletmenin büyümesini sürdürebilmesi için finansman tarafını da doğru kurmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.