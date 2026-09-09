Pelemir Projesi gelişimine devam ediyor! 2026-2027 hedefi: 100 bin dekar

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

DB Tarımsal Enerji’nin yerli ve sürdürülebilir biyoyakıt hammaddesi üretimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü pelemir projesinde 2025–2026 hasat dönemi tamamlandı. İç Anadolu ağırlıklı olmak üzere Ankara, Konya, Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya’daki üretim sahalarında yürütülen çalışmaların ardından sezon, Bilecik-Bozüyük’te gerçekleştirilen hasatla sona erdi.

Pelemirden ülke, tarım ve hayvancılık ekonomisine 3,6 milyon dolarlık katkı

Sözleşmeli üretim kapsamında 232 çiftçiyle yaklaşık 35 bin dekar alanda pelemir yetiştirilerek 3 bin tonun üzerinde ürün elde edildi. Dekar başına 105–225 kilogram arasında verime ulaşılırken nadas ve kıraç arazilerin üretime kazandırılmasıyla çiftçilere ek bir gelir kaynağı sunuldu. Hasat edilen ürünlerin yağ ve yem küspesi olarak değerlendirilmesiyle pelemirin tarımdan hayvancılığa ve biyoyakıta uzanan değer zincirinde oluşturduğu toplam ekonomik hacim yaklaşık 3,6 milyon dolara ulaştı. Pelemirden elde edilen ham yağ ve küspesi ise ayrıca, yerli bir alternatif sunarak ithal ikamesi yaratıyor ve dövizin ülke içinde kalmasına katkı sağlıyor.

Tarım, hayvancılık, lojistik ve enerji sektörlerini aynı değer zincirinde buluşuyor

DB Tarımsal Enerji Tarımsal Projeler Yöneticisi Nezih Suyaran Pelemir projesini yalnızca bir biyoyakıt hammaddesi üretimi olarak görmediklerini ifade ederek;

“Alım garantili sözleşmeli üretim modelimizle ekimden hasada kadar teknik destek sağlayıp çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Düşük girdi maliyeti ve sınırlı bakım ihtiyacı sayesinde çiftçinin üretim riskini azaltan pelemir ile kıraç ve nadasa bırakılan arazileri üretime kazandırırken üreticiye sürdürülebilir bir gelir alanı açıyoruz. Hasat edilen ürünün yağı biyoyakıt üretiminde, küspesi ise yem sanayisinde değerlendiriliyor. Böylece tarım, hayvancılık, lojistik ve enerji sektörlerini aynı değer zincirinde buluşturan; ürünün her bileşeninin ekonomiye kazandırıldığı döngüsel bir üretim modeli oluşturuyoruz. Yerli bir bitkiden doğan bu katma değerin çiftçimizde, sektörümüzde ve ülke ekonomisinde kalması projenin en güçlü yönünü oluşturuyor. Üreticilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler de önümüzdeki sezon için pelemire yönelik ilginin artarak devam edeceğini gösteriyor. 2026-2027 ekim sezonunu ise Ekim-Kasım aylarında 100 bin dekar ile tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Pelemir projesine Bilecik-Bozüyük’ten destek

Bozüyük bölgesinde ikinci kez pelemir ektiklerini ifade eden İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu, “Bozüyük; sulama imkanlarının sınırlı, kıraç tarım arazilerinin yoğun olduğu bir bölge. Pelemirin iklim koşullarına dayanıklı yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve münavebe sistemine uygunluğu, bitkiyi bölgemiz için değerli bir alternatif haline getiriyor. Amacımız pelemiri mevcut tarımsal ürünlerin yerine koymak değil; nadasa bırakılan veya üretimde değerlendirilemeyen arazileri yeniden tarıma kazandırmak. İşlenen her karış tarım toprağını milli servet olarak görüyor; çiftçinin ekonomisini ve refah düzeyini güçlendirecek alternatif ürünleri destekliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere ise, “Pelemirin üretici açısından değerini sahada doğrudan deneyimledik. Kurak koşullara rağmen ürün alabildiğimiz gibi, pelemir ekilen arazilerde bir sonraki yıl buğday veriminin nadasa bırakılan alanlara göre arttığını da gözlemledik. Düşük bakım ihtiyacı üreticinin işini kolaylaştırırken, nadasa ayrılması gereken arazilerden gelir elde edilmesini sağlıyor. Sahada gördüğümüz sonuçlar nedeniyle önümüzdeki sezon da nadasa bırakacağımız alanlarda pelemir üretimine devam etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Pelemirin tarladan biyoyakıta yolculuğu ISCC EU ile izleniyor

DB Tarımsal Enerji’nin pelemir projesi, 2023 yılından bu yana Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC EU) standartlarında yürütülüyor. Sözleşmeli üretimden hasada, depolamadan sevkiyata ve biyoyakıt üretimine kadar tüm aşamalar kayıt altına alınarak pelemirin tarladan nihai ürüne uzanan yolculuğu Avrupa Birliği standartlarında uygun olarak gerçekleştiriliyor. Böylece pelemirin yerli bir biyoyakıt hammaddesi olmasının yanı sıra sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğu da uluslararası standartlarda gerçekleşen sertifikasyon ile güvence altına alınıyor.