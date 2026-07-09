Performans odaklı peyzaj uygulamaları yarışacak

EKONOMİ (BURSA) - Podyum Davet’te gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtılan yarışma, kağıt üzerindeki tasarım projelerini değil, uygulaması tamamlanmış ve en az bir tam vejetasyon dönemini geride bırakmış, ekosisteme somut katkı sağlayan gerçek peyzaj alanlarını değerlendirecek. Yarışmada projeler; su yönetimi, ekoloji ve biyoçeşitlilik, iklim direnci ve ısı adası, sosyal değer ve erişilebilirlik ile işletme ve döngüsellik olmak üzere beş ana performans ekseninde, 100 puanlık sayısal bir değerlendirme cetveli üzerinden puanlanacak. Değerlendirme sistemi hazırlanırken SITES, LEED, BREEAM, LAF Landscape Performance Series, IFLA ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi uluslararası referans sistemleri esas alındı. Projeler, jüri karşısına rumuzla çıkacak ve ön elemeyi geçen uygulamalarda beyan edilen veriler yerinde doğrulama yöntemiyle incelenecek.

PEYZAJDER Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim, yarışmanın çıkış noktasının “Yeşil Bursa” kavramını yeniden sorgulamak olduğunu belirterek, “Yıllardır Bursa’yı ‘Yeşil Bursa’ olarak anıyoruz. Ancak bugün sormamız gereken asıl soru, bu yeşilin ne kadar sürdürülebilir olduğudur. Yağmuru tutan, kenti serinleten, havayı temizleyen ve canlılara yaşam alanı sunan peyzaj uygulamalarını görünür kılmak istiyoruz. Bu yarışmada estetiğe değil, kanıta ödül vereceğiz. Çünkü artık söz değil, saha konuşmalı” dedi. Bursa’nın yarışmanın pilot ili olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Akfidan Sevim, kentin sahip olduğu doğal ve ekonomik zenginliklerin bu tercihte belirleyici olduğunu söyledi.

Akfidan Sevim, “Uludağ’ın zengin florasıyla bir doğa laboratuvarı olan Bursa, aynı zamanda sanayisiyle Türkiye ekonomisinin kalbi konumunda. Çınardan erguvana uzanan doğa mirası ve üretim kültürüyle bu kent, yeşil kalkınma sorusuna yanıt aramak için en doğru başlangıç noktasıdır. Bursa’da kurduğumuz bu modelin ikinci yıldan itibaren ulusal ölçekte uygulanmasını ve performans odaklı peyzaj değerlendirmesinin Türkiye’de bir standart haline gelmesini hedefliyoruz. Yarın ülke genelinde konuşulacak modelin ilk cümlesi bugün Bursa’da yazılıyor” diye konuştu.

Ev bahçesinden millet bahçesine kadar dört kategori

PEYZAJDER Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim’in verdiği bilgiye göre yarışma, tek konut, toplu konut, sanayi/fabrika/ticaret/turizm alanları ve kamusal alanlar olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Müstakil konut ve villa bahçelerinde yağmur suyu hasadı, kuraklığa dayanıklı bitkilendirme ve kompost uygulamaları değerlendirilirken, toplu konut kategorisinde su ve bakım maliyetlerini azaltan akıllı peyzaj çözümleri öne çıkacak. Sanayi, ticaret ve turizm alanlarında yeşil alanların toz ve gürültüyü filtreleyen çevresel katkıları incelenecek, kamusal alanlarda ise erişilebilirlik, halk sağlığı ve toplumsal fayda kriterleri ön plana çıkacak.

Disiplinlerarası katılıma açık

Yarışmaya peyzaj mimarlarının yanı sıra ziraat, inşaat ve çevre mühendisleri, mimarlar, alan sahipleri, site yönetimleri, sanayi kuruluşları, işletmeler ve belediyeler bireysel ya da proje ekibi olarak başvurabilecek. Başvuruya konu projelerin Bursa il sınırları içerisinde uygulanmış ve üzerinden en az bir tam vejetasyon dönemi geçmiş olması şartı aranacak. Başvurular tamamen dijital ortamda alınacak. Her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Jüri Özel Ödülü ile PEYZAJDER Özel Ödülü de sahiplerini bulacak.