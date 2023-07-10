Personel eksiği işletmelerin tam kapasite çalışmasını engelliyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

EKONOMİ’ye konuşan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, özellikle EYT ile birlikte işletmelerde deneyimli personel açığının oluştuğunu, işçi bulmada yaşanan zorlukların da işletmelerin üretim kapasitelerine olumsuz yansıdığını kaydetti.

Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünü destekleyecek ve zayıf halkalarını güçlendirecek yapısal politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Türkiye ekonomisi için stratejik bir plan oluşturulması gerektiğini ifade eden Abidin Özkaya, son dönemde EYT ile birlikte işçi bulma probleminin de derinleştiğini belirtti. Özkaya, “Özellikle EYT kaynaklı işletmelerimizden ayrılan ve önemli kısmı deneyimli olan çalışanlarımızın yerine yeni personel bulmakta zorlanıyoruz. Çalışan bulmakta zorlandığımız için de işletmelerimiz kapasitelerinin tamamını kullanamıyor, eksik kapasite ile çalışıyorlar” dedi.

İş dünyasının diğer gündem maddeleri arasında ise krediye erişim ve faiz oranlarının yer aldığını aktaran Özkaya, “Ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sınırlandırması kaldırılmalı ve bankalara uygulanan menkul kıymet tesisi yeniden gözden geçirilerek gevşetilmelidir. Aynı zamanda kredi kartı kullanımının kayıt dışı ile mücadelede en etkin yol olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin en acil konuların başında geldiğini belirten Özkaya, “Enflasyonla mücadelede verilecek mesajlar herkesi yakından ilgilendirirken, üretim artışı, istihdam artışı ve alım gücünün artırılmasına yönelik çabalarda izlenecek yol haritası önem kazandı. Enflasyonu tetikleyecek, algı yaratacak geleceğe yönelik açıklamalar yapmaktan imtina etmeliyiz” ifadelerini kullandı.