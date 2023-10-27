Personel sorunu sanayiciyi farklı lokasyonlara yönlendiriyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Artan enerji ve işçilik maliyetleri endüstrileri global rekabette zorlarken, oluşan personel açığı da şirketleri farklı yatırımlara itmeye başladı. Şirket büyümelerini direkt etkileyen personel problemine karşın prosesi uygun olan firmalar otomasyon yatırımını artırırken emek yoğun sektörlerdeki firmalar da büyük sanayi bölgelerine yakın olan görece daha küçük ilçelerde tesisleşme modeline yöneldi. İlave kapasitenin getirdiği personel açığını bölge halkının kapattığını belirten firmalar ayrıca arsa maliyetleri konusunda da ciddi avantaj elde etti. Bazı firmalar bu konuda yatırımlarını son aşamaya taşırken bazı firmalar da civardaki OSB’lerde araziler alarak yeni tesis için proje çalışmalarına başladı. Proje çalışmalarına başlayan bir firmanın yetkilisi, “Bizim üretim için insan kaynağına ihtiyacımız var ama bunu sağlayamıyoruz. Üretimle beraber ihracat kapasitemiz de artacak ama ne yazık ki bulunduğumuz lokasyonda genişlemek bize personel anlamında sorun yaratacak. Bu sebeple yakın zamanda civar şehirlerden birinde yeni bir tesis planını devreye aldık. Arazimizi aldık ve projelerimizi hazırladık. Yakın zamanda da inşaata başlayacağız” dedi.

“Etraftaki bölgelere açılmalıyız”

Bursa’da ciddi bir personel ve sanayi alanı sorunu olduğunu da hatırlatan Kutluk Döküm Ortağı Melih Kutluk, “Bursa’da arsa maliyetleri son dönemde oldukça yükseldi. Bir KOBİ’nin fabrika sahibi olması mevcut şartlarda her geçen gün imkansız bir hal alıyor. Ayrıca şehrin yarattığı iş potansiyeli ile birlikte çalıştıracak insan bulamıyoruz. Sanayide çalışan işgücü talebi karşılamaya yetmiyor. Bütün bu parametrelerin de etkisi ile ikinci fabrikamızı Bozüyük’e kurduk. Bursa’ya oranla daha düşük bir arsa maliyetinin yanı sıra Bozüyük ve Eskişehir’den personel ihtiyacımızı da çok zorlanmadan sağladık. Bursa gibi sanayi anlamında yoğun şehirlerin artık etrafındaki bölgelere de açılması gerekli. Bu hem artan maliyetlerin azaltımı hem de sanayinin ülke geneline yayılıp iş gücünün her bölgede artırılması adına çok önemli bir hamle olacağı gibi göç konusunda da olumlu etki yapacak. Zaten son dönemde de bu konuda bizim gibi birçok firmanın yatırımı oldu” diye konuştu.

“Salihli’yi istihdamı da düşünerek seçtik”

Manisa Salihli’deki yeni tesislerini yakın zamanda açacaklarını hatırlatan NBR Makina Genel Müdürü Ercan Konuk, “2022 başında inşaatına başladığımız Salihli OSB’deki 15 dönümlük fabrika yatırımında yıl sonu olmadan ilk holde, 2024 başında da ikinci holde üretime başlamış olacağız. Fabrikadaki istihdamı sağlamak adına ilk etapta buradaki personelimizin bir kısmı bölgeye gidecek. Daha sonra bölge halkından sağlayacağımız istihdam ile üretimimizi sürdüreceğimiz bir geçiş süreci olacak. Fabrika inşaatına başlamadan bu konuda da önemli araştırmalar yaparak lokasyonumuzu seçtik. Salihli birçok bölgenin aksine eleman sorunu yaşanmayan bir lokasyon. Bu da büyükşehirlerde yaşasana personel sorununu yaşamamak adına elimizi önemli miktarda güçlendirdi” ifadelerini kullandı.