Personel sorunu yatırımları otomasyona kaydırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye sanayisinde uzun zamandır devam eden nitelikli personel sorunu son dönemde zirve yaptı. Birçok firma nitelikli işgücünde yaşanan boşluğa niteliksiz mavi yaka personel de eklenince gelecek planlamalarında güncelleme yaptı. Sektör bağımsız olarak birçok üretici ise yeni tesis yatırımları ile gelen ilave kapasiteyi doldurmak için gereken personel istihdamını sağlayamayınca makine yatırımlarında otomasyona yönelmek zorunda kaldı. Bursa’da birçok firma yeni yatırımlarını otomasyon ağırlıklı veya karanlık fabrika modeli ile güncellemeye başladı. Eğitim sistemi ile sanayi taleplerinin birbirini karşılamadığına vurgu yapan sanayiciler mesleki eğitime dikkat çekerken yaşanan sorunun kapasiteden, ihracat payına kadar birçok konuyu direkt etkilediğini söyledi.

“Çözüm için kısmi katkı sunar”

Otomasyon yatırımlarının eleman sorununun çözümü için kısmı olarak bir katkı sunacağını ama tam manasıyla gidermeyeceğini belirten Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp, “Ülkemizde maalesef vasıflı eleman sorunu uzun yıllardır çözülemeyen en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun kısa sürede çözülmesi de mümkün gözükmemektedir. Otomasyona yatırım kısmen bir çözümdür ancak tam olarak bu soruna çözüm değildir. Çünkü otomasyonu artan üretim miktarlarını kalite standartlarını bozmadan karşılayabilmek için yapmak zorundasınız. Ancak bu otomasyonu yapabilecek bilgi ve beceride nitelikli mühendis, teknisyen ve işçilerin olması gerekmektedir. O nedenle bu sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için devlet, üniversite, meslek okulları ve işverenlerin ortak bir çalışmasıyla uzun vadeli bir plan gerekmektedir. Umarım bu konuda başarılı oluruz” dedi.

“Teknolojiye uyum sağlamak gerekli”

Yakın zamanda yeni yerine taşınan ERA Grup Alüminyum’un Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal ise, “Şu an 150 kişilik ekiple yürüttüğümüz operasyonumuzda yeni tesis ile birlikte otomasyon konusunda önemli yatırımlar hayata geçirdik. Bu süreçte rekabet gücümüzü korumak ve hata payını azaltabilmek adına teknolojiye uyum sağlamak oldukça önemliydi. Bir de yaşanan nitelikli personel sorununu düşünürsek bu yönde bir hareket büyüme ivmemizi korumak adına oldukça önemliydi” dedi. Nitelikli personel sorunun sanayide çokça konuşulduğunu ama aynı oranda mesleki eğitime destek verilmediğini belirten İleri Kalıp Tasarım Mühendislik Genel Müdürü Yavuz Moran, “Mesleki eğitimin güçlenmesi gerekiyor. Son dönemde yapılan MESEM projesi bu anlamda oldukça doğru bir hamle ama bizim sanayi tarafından da desteklenmesi gerekli. Teoride öğrenilen pratikte öğrenilmediği zaman kan uyuşması kolay olmuyor. Bununla birlikte temelden mesleki eğitim, aidiyet duygusunu da fazlasıyla geliştiren bir konu” dedi.

“Personel sorunu büyüme hevesini etkiliyor”

Ciddi bir eleman sorunu ile karşı karşıya kalındığını hatırlatan Elonik Aydınlatma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “Bu gelecek planları konusunda bizim temkinli gitmemize neden oluyor. Yaşanan bu sorun her geçen gün derinleştiği için yatırımlarımızın makine ayağını otomasyon ağırlıklı yapmaya başladık ve bu eğilimi sürdüreceğiz gibi duruyor. Mevcut durumda ne yazık ki tek çıkar yol otomasyon olarak görünüyor. Personel sorunu bizim gibi büyümeye hevesli birçok firmayı zorluyor. Bugün birçok üretim tesisindeki kadrolar yaşlanmaya başladı. O kadroların emeklilik süreçleri başlayana kadar genç istihdamını sağlayamazsak çok daha büyük bir sorunla karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.