PERYÖN Güney Marmara, Neslihan Özer ile yola devam dedi

EKONOMİ/BURSA

Türkiye'de 1971 yılında, alanında kurulan ilk dernek olan ve insan kaynakları yöneticilerini, akademisyenleri, uzman ve danışmanları bir çatı altında toplayan Peryön Güney Marmara Şubesi’nin genel kurulu yapıldı. 2021 yılından bu yana başkanlık yapan Neslihan Özer 2025 - 2027 döneminde de görevini sürdürecek.

Başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, ''Biz her zaman 'İyiden daha iyiye' felsefesini benimsedik. Geçmiş dönemlerdeki yönetim kurulları da çok başarılı işlere imza attılar. Yeni yönetim kurulu olarak önümüzdeki süreçte sizlerin de desteğiyle daha iyi işler yapacağımıza inancımız tam” diye konuştu.